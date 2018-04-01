1 апреля на экраны вышел четвертый выпуск шестого сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Ситуация накалена до предела: певец узнал, что у 19-летней Сони Макеевой были интимные отношения с кем-то из съемочной группы. Это произошло во время первой вечеринки, которую Егор устраивал для всех претенденток на его сердце.
Поступок Макеевой настолько расстроил певца, что он устроил разбор полетов прямо на церемонии роз. «На проекте произошел секс. Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать все вообще куда подальше. Кто-то пришел пропиариться и посветить лицом — это одно, но такое… » — заявил Крид. В этот вечер никто из девушек не получил заветную розу, а сама Соня отправилась домой. В эксклюзивном интервью нашему порталу девушка рассказала о нахождении на проекте.
А такая пай девочка поначалу..
а оператора не показали...