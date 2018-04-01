На днях в эфир вышел новый выпуск шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Он завершился скандалом: стало известно, что одна из участниц проекта вступила в интимную связь с оператором съемочной группы.

1 2 3 ... 12 В четвертой серии «Холостяка» Егор Крид узнал от других девушек, что у Сони Макеевой роман с молодым человеком из съемочной группы

1 апреля на экраны вышел четвертый выпуск шестого сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Ситуация накалена до предела: певец узнал, что у 19-летней Сони Макеевой были интимные отношения с кем-то из съемочной группы. Это произошло во время первой вечеринки, которую Егор устраивал для всех претенденток на его сердце.

О случившемся Егору сообщила Аида Уразбахтина. Кроме того, каждая из выбывших девушек открыто говорила рэперу, что участницы его обманывают.

Поступок Макеевой настолько расстроил певца, что он устроил разбор полетов прямо на церемонии роз. «На проекте произошел секс. Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать все вообще куда подальше. Кто-то пришел пропиариться и посветить лицом — это одно, но такое… » — заявил Крид. В этот вечер никто из девушек не получил заветную розу, а сама Соня отправилась домой. В эксклюзивном интервью нашему порталу девушка рассказала о нахождении на проекте.