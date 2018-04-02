На днях Эвелина Бледанс побеседовала с журналистами портала Sobesednik.ru и рассказала об отношениях с новым мужчиной, а также о том, как предпочитает проводить свой досуг. Оказывается, телеведущая не прочь заглянуть в мужской стрипклуб! Так, например, недавно Эвелина посетила подобное заведение с подругой Жанной Эппле.
«Жанка вообще всех унижала там, а я все равно находила хорошие стороны в этих мальчиках. Вообще в меру мускулистые тела, накачанные каким-то натуральным методом, мне нравятся», — поделилась впечатлением от похода Бледанс.
На вопрос о том, не против ли такого времяпрепровождения ее мужчина, предприниматель Сергей Демчев, знаменитость ответила отрицательно. «Меня никто не ревнует. При всех своих кавалерах я никогда не была связана по рукам и ногам ни в чем. <…> Я не могу постоянно быть при мужике. Иногда я должна быть самочкой, которая в поиске», — поведала Бледанс.
«Я заглядываюсь на молодых, а сплю со старыми. На самом деле даже в постели ты должна понимать, что не просто спишь со станком, который трудится. Этот станок должен еще и уметь разговаривать, поддержать беседу. С мужчиной хочется сходить на какой-то спектакль, посмотреть фильм и потом его обсудить, а не просто тупо спать», — подчеркнула Эвелина.
Актриса отметила, что в стрипклуб пошла лишь для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что такие мужчины ее не привлекают — по ее мнению, они неинтересны как личность.
бабу понесло
"Самочкой в поиске"?! Алё,теть ,тебе лет-то сколько ?Самочка,ептить...
Вульгарная тетка климаксная терпеть ее не могу!
"Самочкой в поиске"?! Алё,теть ,тебе лет-то сколько ?Самочка,ептить...[/
Ржу🤣🤣🤣 с ней только с доплатой можно))) и то, если особь не шибко разборчивая😉большая удача для неё встретить герантофила, типа французского презилента🤣🤣🤣
Почему от нее тошнит
Пытается сесть в последний вагон.