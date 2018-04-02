После того как Эвелина Бледанс развелась с отцом своего ребенка Александром Семиным, поклонники активно интересуются ее личной жизнью. Актриса дала интервью, в котором поведала, каким должен быть мужчина, чтобы завоевать ее сердце.

1 2 3 ... 14 На днях Эвелина Бледанс дала откровенное интервью

На днях Эвелина Бледанс побеседовала с журналистами портала Sobesednik.ru и рассказала об отношениях с новым мужчиной, а также о том, как предпочитает проводить свой досуг. Оказывается, телеведущая не прочь заглянуть в мужской стрипклуб! Так, например, недавно Эвелина посетила подобное заведение с подругой Жанной Эппле.



«Жанка вообще всех унижала там, а я все равно находила хорошие стороны в этих мальчиках. Вообще в меру мускулистые тела, накачанные каким-то натуральным методом, мне нравятся», — поделилась впечатлением от похода Бледанс.



На вопрос о том, не против ли такого времяпрепровождения ее мужчина, предприниматель Сергей Демчев, знаменитость ответила отрицательно. «Меня никто не ревнует. При всех своих кавалерах я никогда не была связана по рукам и ногам ни в чем. <…> Я не могу постоянно быть при мужике. Иногда я должна быть самочкой, которая в поиске», — поведала Бледанс.

Актриса также заявила, что ей нравятся мужчины, с которыми есть о чем поговорить.

«Я заглядываюсь на молодых, а сплю со старыми. На самом деле даже в постели ты должна понимать, что не просто спишь со станком, который трудится. Этот станок должен еще и уметь разговаривать, поддержать беседу. С мужчиной хочется сходить на какой-то спектакль, посмотреть фильм и потом его обсудить, а не просто тупо спать», — подчеркнула Эвелина.



Актриса отметила, что в стрипклуб пошла лишь для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что такие мужчины ее не привлекают — по ее мнению, они неинтересны как личность.