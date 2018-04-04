Стереотип о том, что восточные мужчины без ума от женщин европейского происхождения с фарфорово-бледной кожей и светлыми волосами, существует давно. Тем не менее такие союзы по-прежнему нечастое явление из-за культурных и религиозных разногласий. Однако подобные моменты не останавливают представителей сильного пола, имеющих определенную власть и статус: им все же удается добиться расположения девушек иной национальной принадлежности и взять их в официальные жены. Именно о таких известных парах сегодня расскажет Woman.ru.

1 2 3 ... 35 Принц Рахим Ага-хан и американская модель Кендра Спирс

Женаты с 2013 года

Старший сын действующего главы общины мусульман-исмаилитов Карима Аги-хана IV, принц Рахим Ага-хан, до 2013 года считался одним из самых завидных женихов на планете. Статный кареглазый брюнет прекрасно образован, с 1990-х он активно помогает отцу развивать семейный бизнес и увеличивать без того солидное состояние, исчисляемое миллиардами долларов. Со статусом убежденного холостяка Рахим решил расстаться лишь в 41 год, когда встретил длинноногую модель из США Кендру Спирс, которая сотрудничала с Gucci, Hermès, Valentino и другими модными Домами. По слухам, судьбоносное знакомство устроила супермодель Наоми Кэмпбелл

Межэтнические союзы совершенно никого не удивляют в цивилизованном мире. Яркий пример тому — голливудские звезды, для которых браки с представителями других рас и национальностей давно стали обычным явлением. Американка с армянскими корнями Ким Кардашьян нашла свое счастье с темнокожим рэпером Канье Уэстом, а теннисистка Серена Уильямс полюбила светлокожего бизнесмена Алексиса Оганяна. Таких историй на Западе на самом деле очень много, и перечислять их все не имеет смысла — вы наверняка их прекрасно помните.



Что касается Востока, то тут все намного сложнее. Ведь там сильны традиции, прежде всего — религиозные, да и идеалы красоты отличаются от привычных нам. Но это не сильно смущает мужчин, которых угораздило влюбиться в девушек с европейским типом внешности, — как известно, сердцу приказывать сложно. Но если обычным людям не составляет особого труда скрывать свои отношения с представителями, а вернее — представительницами, других национальностей, то важным государственным персонам утаить кота в мешке удается крайне редко.



Женщинам, полюбивших мужчин из Азии или с Ближнего Востока, тоже бывает очень непросто. Именно им зачастую приходится серьезно меняться ради избранников: многие из них вынуждены навсегда расстаться с родиной, обязаны принять другую веру, отказаться от старых убеждений, привыкнуть к новым традициям и смириться с возможными ограничениями. В общем, ради любви прекрасные особы готовы пойти чуть ли не на любые жертвы. Стоит ли игра свеч — судить не нам.



В этом материале мы поведаем вам об известных на Востоке мужчинах, которые решили связать свои судьбы с жительницами стран Европы и Северной Америке. Как образовались эти «экзотические» союзы и что из этого вышло, читайте на Woman.ru.

