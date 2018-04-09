В воскресенье, 8 апреля, папарацци вычислили место, куда тайно отправились отдыхать модель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Оказывается, пара улетела в Мексику, чтобы провести там романтические каникулы.
Фотографы сделали несколько кадров, пока влюбленные загорали на вилле. Хайди Клум без стеснения принимала солнечные ванны топлес, то и дело демонстрируя свои формы молодому бойфренду. Судя по фото, Том Каулитц был только рад такой раскрепощенности своей возлюбленной и, не скрывая чувств, страстно целовал ее.
Напомним, о романе Хайди и Тома СМИ впервые написали в середине марта. Уже через несколько недель пара перестала скрывать свои отношения. И Клум, и Каулитц были свободны на момент знакомства — неудивительно, что их роман развивается так быстро.
На пляжном отдыхе с молодым бойфрендом Хайди Клум отказывается надевать что-нибудь, кроме трусов
В воскресенье, 8 апреля, папарацци вычислили место, куда тайно отправились отдыхать модель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Оказывается, пара улетела в Мексику, чтобы провести там романтические каникулы.
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Кто то раньше тут писал, что немцы Хайди не любят, якобы слишком она лёгких нравов. Интересно, правда это? Красивая женщина и страстная. Фигура шикарная. Живет в своё удовольствие.
Она часто в одних труселях по пляжу рассекает, меняются только люди рядом, так что ничего нового.