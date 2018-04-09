Роман 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца стремительно развивается. На днях пара улетела в Мексику, чтобы провести время вдвоем. В распоряжении западных СМИ оказались весьма пикантные фото влюбленных.

1 2 3 ... 15 Хайди Клум и Том Каулитц отдыхают в Мексике

В воскресенье, 8 апреля, папарацци вычислили место, куда тайно отправились отдыхать модель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Оказывается, пара улетела в Мексику, чтобы провести там романтические каникулы.



Фотографы сделали несколько кадров, пока влюбленные загорали на вилле. Хайди Клум без стеснения принимала солнечные ванны топлес, то и дело демонстрируя свои формы молодому бойфренду. Судя по фото, Том Каулитц был только рад такой раскрепощенности своей возлюбленной и, не скрывая чувств, страстно целовал ее.



Напомним, о романе Хайди и Тома СМИ впервые написали в середине марта. Уже через несколько недель пара перестала скрывать свои отношения. И Клум, и Каулитц были свободны на момент знакомства — неудивительно, что их роман развивается так быстро.

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