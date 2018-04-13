Не так давно 37-летний Курбан Омаров опубликовал в своем Инстаграме интригующий пост об отношениях и свадьбе с 35-летней Ксенией Бородиной.

1 2 3 ... 14 Курбан Омаров намекнул, что их отношения с Ксенией Бородиной начались до того, как она рассталась с Михаилом Терехиным

В 2015 году Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова. Свадьба состоялась в начале июля. Тогда поклонники бессменной ведущей «Дома-2» были удивлены тому, что они с бизнесменом сыграли свадьбу через 2,5 месяца после того, как начали встречаться. Вскоре в Сети поползли слухи о том, что Ксения и Курбан познакомились задолго до ее разрыва с Михаилом Терехиным. Интернет-пользователи предполагали, что именно Омаров стал причиной расставания Бородиной со своим бойфрендом. Не так давно сам бизнесмен случайно пролил свет на эту ситуацию. «Я включил Ксюше этот трек в машине и ровно через год мы поженились. Еще и станцевали под него свадебный танец. Такая вот история», — написал Курбан в микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поначалу никто из интернет-пользователей не придал значения этому высказыванию. Однако вскоре подписчики Омарова подсчитали, что они с Бородиной уже были вместе в начале июля 2014-го.

Поклонники Бородиной вспомнили, что официальное сообщение о ее разрыве с Терехиным появилось только в конце ноября 2014 года. До этого ходили слухи об их расставании, однако в августе Михаил и Ксения наладили свои отношения после хакерской атаки, из-за которой в Сети оказались фотографии обнаженной ведущей «Дома-2». Многие интернет-пользователи вспомнили, что Терехин неоднократно высказывал свои подозрения о том, что Бородина бросила его ради Омарова.