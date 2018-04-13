33-летняя Хлое Кардашьян родила первенца на две недели раньше положенного срока из-за стресса. Рядом с ней в палате находился отец ребенка — 27-летний Тристан Томпсон, который накануне был уличен в адюльтере. По данным анонимного источника, молодая мама все же решила сохранить отношения с любвеобильным бойфрендом.

1 2 3 ... 12 12 апреля 2018 года появилась на свет дочь Хлое Кардашьян

12 апреля 2018 года на свет появилась дочь Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона. У Хлое начались преждевременные схватки, когда она узнала об измене бойфренда. Однако звезда реалити все равно разрешила баскетболисту присутствовать на родах.

По данным инсайдеров, Хлое готова дать Тристану второй шанс несмотря на то, что вся ее семья настроена против него.

«Хлое говорит сестрам и матери, что Тристан решился на измену, потому что она не могла удовлетворить его в сексуальном плане, так как была беременна. Молодая мать считает, что интимные мужские потребности не должны положить конец всему, что они так долго строили», — сообщил анонимный источник порталу Radar Online. Хлое также добавила, что сестры не вправе осуждать ее решение, так как все они прощали своим мужчинам неверность.



Напомним, что накануне родов Хлое Кардашьян в Сети появилось видео, на котором будущий отец ее ребенка Тристан Томпсон целуется со стриптизершей Лани Блэр, а потом отправляется с ней в отель.