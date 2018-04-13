12 апреля 2018 года на свет появилась дочь Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона. У Хлое начались преждевременные схватки, когда она узнала об измене бойфренда. Однако звезда реалити все равно разрешила баскетболисту присутствовать на родах.
«Хлое говорит сестрам и матери, что Тристан решился на измену, потому что она не могла удовлетворить его в сексуальном плане, так как была беременна. Молодая мать считает, что интимные мужские потребности не должны положить конец всему, что они так долго строили», — сообщил анонимный источник порталу Radar Online. Хлое также добавила, что сестры не вправе осуждать ее решение, так как все они прощали своим мужчинам неверность.
Напомним, что накануне родов Хлое Кардашьян в Сети появилось видео, на котором будущий отец ее ребенка Тристан Томпсон целуется со стриптизершей Лани Блэр, а потом отправляется с ней в отель.