Восхищаясь нетривиальным союзом принца Гарри и актрисы-иностранки Меган, нужно понимать, что Маркл — не единственная в истории американка, которой удастся влиться в королевскую семью. Woman.ru представляет досье на всех остальных уроженок Штатов, сумевших покорить самых настоящих принцев и обзавестись самыми громкими титулами.

Последние полтора года мировые СМИ только и делали, что обсуждали подробности отношений британского принца Гарри и его избранницы, американской актрисы Меган Маркл. Разумеется, всех интересовал только один вопрос: «Возможен ли хэппи-энд у этой истории?». Факторов, из-за которых брак влюбленных мог бы никогда не состояться, хоть отбавляй. Начать с того, что звезда сериала «Форс-мажоры» не может похвастаться ни знатным происхождением, ни блестящим образованием, ни утонченными манерами. Ну а если копнуть глубже, то наружу всплывут такие детали биографии, которые точно лучше скрыть от будущих родственников. Однако интернет все помнит, и шила в мешке у будущей герцогини утаить не получилось.



При каждом удобном случае противники этого союза вспоминают о том, что Маркл уже успела побывать замужем и развестись. Причем с бывшим супругом пришлось поступить довольно жестоко. Ничего не подозревающий кинопродюсер Тревор Энгельсон получил письмо, в котором Меган и сообщила о своих намерениях.



Дальше — больше: в бой вступила подруга детства Нинаки Придди, которая рассказала журналистам британских СМИ, что герлфренд Гарри вовсе не такая белая и пушистая, какой хочет казаться. Да и вообще, мол, Меган с детства была страшной нахалкой и всю жизнь строила коварные планы по соблазнению настоящего принца. Но и эти козни, и даже появившиеся в Сети откровенные снимки не смогли расстроить помолвку внука королевы Елизаветы II и его девушки-американки.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже 19 мая этого года. И надо сказать, что пассия британского принца — вовсе не первая американка с сомнительной репутацией, которая сумела покорить представителя правящей семьи. Первооткрывательницей в этом плане можно считать Уоллис Симпсон — тоже актриса, тоже разведенная (даже дважды!). Однако это не помешало ей женить на себе наследника британского престола Эдуарда VIII, который ради нее отказался — ни много ни мало — от трона.



В этом материале Woman.ru расскажет вам не только о Меган Маркл и Уоллис Симпсон, но и о других уроженках США, которые стали законными женами принцев и князей.



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