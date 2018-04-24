- 19 мая 2018 года выйдет замуж за британского принца ГарриИмя Меган Маркл неспроста начало активно мелькать на первых полосах мировых СМИ осенью 2016 года. Журналисты взапой обсуждали не выдающиеся таланты актрисы среднего звена, а ее новый роман. Избранником звезды телеэкранов стал принц Гарри. Влюбленные долгое время не афишировали свои отношения, понимая, что им не отвертеться от критики и осуждения. Дело в том, что по всем параметрам Меган не чета Гарри. Однако представителя правящей семьи Великобритании не смутило ни местами темное прошлое подруги, ни ее абсолютно неаристократическое происхождение. В том, что мисс Маркл — идеальная для рыжеволосого принца партия, он смог убедить и своих консервативных родственников
Последние полтора года мировые СМИ только и делали, что обсуждали подробности отношений британского принца Гарри и его избранницы, американской актрисы Меган Маркл. Разумеется, всех интересовал только один вопрос: «Возможен ли хэппи-энд у этой истории?». Факторов, из-за которых брак влюбленных мог бы никогда не состояться, хоть отбавляй. Начать с того, что звезда сериала «Форс-мажоры» не может похвастаться ни знатным происхождением, ни блестящим образованием, ни утонченными манерами. Ну а если копнуть глубже, то наружу всплывут такие детали биографии, которые точно лучше скрыть от будущих родственников. Однако интернет все помнит, и шила в мешке у будущей герцогини утаить не получилось.
При каждом удобном случае противники этого союза вспоминают о том, что Маркл уже успела побывать замужем и развестись. Причем с бывшим супругом пришлось поступить довольно жестоко. Ничего не подозревающий кинопродюсер Тревор Энгельсон получил письмо, в котором Меган и сообщила о своих намерениях.
Дальше — больше: в бой вступила подруга детства Нинаки Придди, которая рассказала журналистам британских СМИ, что герлфренд Гарри вовсе не такая белая и пушистая, какой хочет казаться. Да и вообще, мол, Меган с детства была страшной нахалкой и всю жизнь строила коварные планы по соблазнению настоящего принца. Но и эти козни, и даже появившиеся в Сети откровенные снимки не смогли расстроить помолвку внука королевы Елизаветы II и его девушки-американки.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже 19 мая этого года. И надо сказать, что пассия британского принца — вовсе не первая американка с сомнительной репутацией, которая сумела покорить представителя правящей семьи. Первооткрывательницей в этом плане можно считать Уоллис Симпсон — тоже актриса, тоже разведенная (даже дважды!). Однако это не помешало ей женить на себе наследника британского престола Эдуарда VIII, который ради нее отказался — ни много ни мало — от трона.
В этом материале Woman.ru расскажет вам не только о Меган Маркл и Уоллис Симпсон, но и о других уроженках США, которые стали законными женами принцев и князей.