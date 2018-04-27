Джейми Фокс и Кэти Холмс уже несколько лет тайно встречаются, но подтверждать свои отношения не торопятся. Недавно в Сети прошел слух о том, что актриса может быть неверна бойфренду: она якобы увлеклась своим бывшим коллегой Джошуа Джексоном.

1 2 3 ... 12 По словам инсайдеров, Джейми Фокс ревнует Кэти Холмс

Кэти Холмс и Джейми Фокс считаются одной из самых «секретных» пар в Голливуде. По неофициальным данным, они вместе уже больше пяти лет. Однако кинозвезды по-прежнему отрицают, что встречаются, и вообще придерживаются принципа «счастье любит тишину». По недавно появившимся слухам, отношения актеров не так уж и идилличны. Как сообщают западные СМИ, 50-летний Фокс недавно устроил громкую сцену ревности 39-летней Холмс.



По данным американского издания Life & Style, актер переживает, что его пассия сблизилась со своим бывшим бойфрендом, актером Джошуа Джексоном. Недавно Кэти и Джошуа приняли участие в фотосессии, приуроченной к 20-летию сериала «Бухта Доусона». Именно во время съемок этого шоу у них начался роман, который продолжался меньше двух лет.



Как утверждают инсайдеры, во время съемки для журнала Холмс и Джексон много флиртовали. Узнав об этом, Фокс вышел из себя. По словам анонимного источника, который случайно подслушал разговор Джейми с приятелем, он недоволен сложившейся ситуацией.



Официальные представители знаменитостей никак не прокомментировали эти сплетни. Однако издание Gossip Cop, специализирующееся на развенчивании голливудских мифов, утверждает, что бывшие коллеги по «Бухте Доусона» — лишь друзья. Кстати, не так давно экстрасенс Надежда Шевченко рассказала нашему порталу, что не видит у Холмс и Фокса совместного будущего.



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