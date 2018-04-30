На днях российские СМИ распространили информацию о том, что претендентка на сердце Егора Крида Ольга Ломакина раньше встречалась с другим артистом — Стасом Пьехой. Модель рассказала Woman.ru, что ее на самом деле связывает с певцом.

1 2 3 ... 11 В новом выпуске «Холостяка» Ольга Ломакина призналась, что у нее был роман с известным человеком

В новом выпуске шоу «Холостяк» 23-летняя Ольга Ломакина поведала своему ровеснику Егору Криду о том, что в прошлом у нее был роман с известным человеком. Модель назвала этот опыт болезненным, поскольку сильно переживала из-за измены бойфренда. Ольга отказалась разглашать имя бывшего, но журналисты российских СМИ сделали свои выводы.



Инсайдеры сообщили порталу Life.ru о том, что участница конкурса красоты «Мисс Россия-2018» якобы встречалась со Стасом Пьехой. Артист сразу же опроверг эти сплетни, заявив, что толком не знаком с девушкой, хоть и помнит ее по съемкам клипа.



Woman.ru решил узнать, как же все было на самом деле, и связался с Ольгой Ломакиной. «Да, в последней серии «Холостяка» действительно упоминался мой прошлый роман. Эти отношения научили слушать себя и концентрироваться на главном. Я благодарна за пройденный опыт и сейчас абсолютно счастлива. Важно не возносить человека», — поделилась модель с нашим изданием.

Ольга подтвердила, что ее экс-бойфренда действительно звали Стасом, но комментировать этот роман отказалась.

Девушке надоело копаться в прошлом. Ломакина возмутилась, что многие СМИ быстро подхватили нелепый слух. «Все делают выводы и предположения, зная одно только имя человека. Стас Пьеха женат. Я знаю его — мы сталкивались по работе. Никто не задумывается, что такие слухи могут навредить человеку, а жаль», — рассказала участница шестого сезона программы «Холостяк».



Пока неизвестно, сложатся ли у Ольги отношения с Егором. В новом выпуске Ломакина получила розу от Крида и продолжит бороться за его сердце.

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