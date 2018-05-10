В «Лужниках» прошла премьера шоу Ovo от Cirque du Soleil. Мероприятие посетили Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном, Пелагея и Иван Телегин и другие звезды.

На днях Цирк дю Солей представил в Москве новое шоу Ovo, где артисты в очередной раз демонстрировали невероятные возможности человеческого тела, исполняя сложнейшие трюки с невероятной легкостью. Первыми зрителями захватывающего представления стали российские звезды.



Оценили масштаб и зрелищность нового шоу Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном, Марина Александрова, Наталья Лесниковская с детьми и другие селебрити.

Однако больше всего внимание журналистов привлекли Пелагея с мужем Иваном Телегиным.

Супруги крайне редко выходят вместе в свет: последний (он же первый) раз их видели вместе еще в сентябре прошлого года на премьере нового сезона Comedy Club.



И вот прошло больше полугода, прежде чем Пелагея и Иван вновь появились на публике вдвоем. «Не знаю, кто придумывает эти спектакли, и откуда они черпают свое вдохновение, но это что-то невероятное. Я очень жду, когда наша дочка подрастет, и мы сможем водить ее на новые шоу», — призналась певица.



Отметим, что наставница шоу «Голос» и известный хоккеист, позируя фотографам, выглядели очень счастливыми и не скрывали нежных чувств друг к другу.

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