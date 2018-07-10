Боевые подруги: какие женщины стоят за игроками сборной России по футболу

Пока болельщики обсуждают чудо, которое сотворили футболисты сборной России на текущем чемпионате мира, мы предлагаем вам обратить внимание на любимых женщин спортсменов. Именно они поддерживают наших игроков и в горе, и в радости.

Когда Кристина познакомилась с Артемом, она принимала ухаживания его близкого друга Ивана Комиссарова. Однако Дзюбу — как настоящего нападающего — такие преграды не остановили. Девушка сдалась, и всего спустя месяц после начала отношений Артем женился на Кристине, а в 2013-м у них родился первенец Никита

Сборная России по футболу так и не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018 и покинула поле после поражения от команды Хорватии по пенальти. Однако вся страна посчитала этот проигрыш достойным. Впервые за много лет у телеэкранов объединились болельщики и далекие от этого вида спорта люди. Все, что мы можем, — поблагодарить спортсменов, которые не только всеми силами защищали честь страны, но и влюбили в себя миллионы сограждан.



После обидного проигрыша тяжело было всем — и игрокам (вы только вспомните, как после матча плакал Артем Дзюба), и фанатам, число которых за время мундиаля увеличилось в несколько раз, но больше всего переживали, безусловно, жены и девушки наших футболистов.



Женщины, о которых мы расскажем сегодня, были рядом со своими любимыми в те времена, когда над сборной России не смеялся только ленивый. Уверены, что на победы, которые футболисты одержали на чемпионате, их вдохновили именно боевые подруги. Кто же они — читайте в нашем материале.