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    «Мне не хватало тепла»: Виктория Боня назвала главную причину расставания с Алексом Смерфитом

    12.07.2018
    Виктория Боня сообщила о расставании со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом еще в феврале 2017-го. Однако о том, что же стало истинной причиной ее разрыва с сыном ирландского миллионера, телеведущая рассказала только сейчас. 
    • Виктория Боня
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      Виктория Боня в недавнем интервью рассказала, из-за чего она рассталась с Алексом Смерфитом

    С 33-летним сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом 38-летняя Виктория Боня рассталась в начале прошлого года, однако паре удалось сохранить дружеские отношения. Как заявляет телеведущая, экс-супруг даже успел познакомиться с ее новым бойфрендом и одобрил этот выбор.

    Как рассказала недавно Виктория в интервью изданию «Караван историй», ее разрыв с Алексом был типичным «случаем взаимного охлаждения». Возможно, именно поэтому экс-влюбленным и удалось продолжить общение после 6 лет гражданского брака, который так и не закончился свадьбой.

    «Мы начали двигаться в разные стороны. Это не значит, что наша любовь закончилась, она перешла на другой уровень. Могу честно сказать, что не было у нас никаких предательств или измен. Я вдруг поняла, что мне не хватает тепла», — заявила Боня в интервью.

    Телезвезда подчеркнула, что главная проблема заключалась в том, что Алекс, как типичный скандинав, достаточно холодный и не слишком эмоциональный.

    «В какой-то момент мы потеряли контакт. И в этом нет ничьей вины, оба что-то упустили в отношениях», — подытожила Виктория.

    Похоже, что теперь, встретив миллиардера Пьера Андюрана, Боня готова окончательно забыть своего экс-возлюбленного. Однако очевидно, что общение с ним продолжится как минимум ради общей дочери, с которой часто проводит время Алекс.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Алекс Смерфит, Виктория Боня, Пьер Андюран

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    Комментарии (15) Добавить комментарий

    • Ну дык вроде про взаимное охлаждение и разные дороги и в прошлый раз говорилось. Так не интересно.

    • Ого, это какая по счёту фантазия на тему того что они разошлись???Теперь тепла не хватало, ну Пьер видать горячий парень отогреет)

    • А я уж запереживала,что про Боню давно не пишут!

    • Гость

      Ну противно читать про "гражданский брак"!СОЖИТЕЛЬСТВО!ВСЁ!!!Сожительствовала с одним,потом с другим;может и с третьим!И в итоге-никому не нужна!Обидно для женщины!Не женятся миллионеры!

      Какая разница, в законном браке или нет? Ну я замужем, аж второй раз и что? Без свадьбы что бы изменилось в моей жизни? На Западе, где Боня, партнеры-"сожители" имеют те же права, что и супруги.

    • Что бы там ни произошло - за одно можно ее уважать, что грязью не пошла лить во все стороны по передачам и рассталась с ним цивилизованно ради будущего дочери. Не удивлюсь, что он еще ее с дочкой и спонсирует, потому что они остались в дружеских отношениях. Многие кто расстался цивилизованно потом своим матерям детей денег подкидывают, да и за помощью всегда можно обратиться к нему если что (в отличие от случая если бы они разругались в пух и прах и она бы на всех каналах облила его помоями). А так и дочери потом солидное наследство достанется и Боня сейчас живет припеваючи..

    • Он такой холодный как Айсберг в океане.

    • По Алексу видно что серьезный парень и чувства нараспашку не раскрывает.

    • Кстати, Алекс никакой не скандинав. Ирландия не входит в список стран, относящихся к Скандинавии. А он, если верить официальной легенде наполовину ирландец, наполовину француз. Ирландцы же люди вовсе не холодные, а наоборот, довольно эмоциональные, общительные и очень любят выпить. А уж французская кровь точно никакой холодности не предполагает. Так что тут явно не в Скандинавии дело.

    • Боне только с паками комфортно. С остальными у нее бракофобия и холод. Паки - горячие ребята, жарят на совесть!

    • Пьер вдвойне восполнит то тепло что не давал Алекс видно что Боню он любит!

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