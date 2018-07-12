«Мне не хватало тепла»: Виктория Боня назвала главную причину расставания с Алексом Смерфитом

Виктория Боня сообщила о расставании со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом еще в феврале 2017-го. Однако о том, что же стало истинной причиной ее разрыва с сыном ирландского миллионера, телеведущая рассказала только сейчас.

1 2 3 ... 12 Виктория Боня в недавнем интервью рассказала, из-за чего она рассталась с Алексом Смерфитом

С 33-летним сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом 38-летняя Виктория Боня рассталась в начале прошлого года, однако паре удалось сохранить дружеские отношения. Как заявляет телеведущая, экс-супруг даже успел познакомиться с ее новым бойфрендом и одобрил этот выбор.

Как рассказала недавно Виктория в интервью изданию «Караван историй», ее разрыв с Алексом был типичным «случаем взаимного охлаждения». Возможно, именно поэтому экс-влюбленным и удалось продолжить общение после 6 лет гражданского брака, который так и не закончился свадьбой.

«Мы начали двигаться в разные стороны. Это не значит, что наша любовь закончилась, она перешла на другой уровень. Могу честно сказать, что не было у нас никаких предательств или измен. Я вдруг поняла, что мне не хватает тепла», — заявила Боня в интервью.

Телезвезда подчеркнула, что главная проблема заключалась в том, что Алекс, как типичный скандинав, достаточно холодный и не слишком эмоциональный.

«В какой-то момент мы потеряли контакт. И в этом нет ничьей вины, оба что-то упустили в отношениях», — подытожила Виктория.

Похоже, что теперь, встретив миллиардера Пьера Андюрана, Боня готова окончательно забыть своего экс-возлюбленного. Однако очевидно, что общение с ним продолжится как минимум ради общей дочери, с которой часто проводит время Алекс.