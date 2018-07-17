«У нее в животе бабочки»: инсайдеры уверены, что Анджелина Джоли положила глаз на женатого Роберта Дауни-младшего

Личная жизнь 43-летней Анджелины Джоли в последнее время не дает покоя журналистам и ее поклонникам. На днях в Сети прошел слух, что актриса увлеклась 53-летним Робертом Дауни-младшим. Звезда «Железного человека» женат, но когда это останавливало Энджи?

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом. С тех самых пор актриса официально одинока. Знаменитости приписывали романы и с британским миллиардером, имя которого она якобы упорно скрывала, и с молодыми актерами (Томом Хиддлстоном, Эдом Скрейном и Гарретом Хедлундом), и даже с женщиной. Однако все это время сама Энджи давала понять, что теперь у нее в приоритете не насыщенная личная жизнь, а благополучие детей.



Недавно источники из окружения звезды фильма «Малефисента» заявили, что она наконец готова к новым отношениям. Есть только одно препятствие: мужчина, к которому она прониклась симпатией, несвободен.

Инсайдеры рассказали порталу RadarOnline, что Анджелина Джоли увлеклась Робертом Дауни-младшим.

«У нее бабочки в животе! Энджи ценит чувство юмора Роба. Она считает, что у них много общего. У обоих была непростая молодость и резкий карьерный взлет», — поделился информатор.



Есть ли шанс у Анджелины? Знакомый с обоими селебами аноним считает, что Джоли не стоит надеяться на взаимность: «Роберт верен супруге и на других женщин не засматривается». Отметим, что Роберт Дауни-младший женился на продюсере Сьюзан Левин в 2005 году. Именно она помогла справиться ему с опасными зависимостями. Сейчас у звездной пары и подрастают сын и дочь.