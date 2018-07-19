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    После слухов о воссоединении с Абрамовичем Жукова проводит каникулы в компании греческого миллиардера, с которым ей давно приписывают роман

    19.07.2018
    Летом прошлого года Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании. А вскоре после этого интернет-пользователи заговорили о том, что галеристка начала встречаться с молодым греческим миллиардером. На днях селебов снова заметили в компании друг друга.
    • Дарья Жукова и Ставрос Ниархос
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      На днях в Сети появилось новое совместное фото Ставроса Ниархоса и Дарьи Жуковой
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    В конце июня пользователи Сети заговорили о том, что 51-летний Роман Абрамович и 37-летняя Дарья Жукова снова вместе. Предприниматель и галеристка, как в старые добрые времена, побывали вдвоем в Большом театре. Впрочем, представители Абрамовича и Жуковой никак не отреагировали на эти домыслы.

    Недавно маму двух малышей запечатлели в компании другого миллиардера — на этот раз греческого. Новым снимком Дарьи Жуковой в компании Ставроса Ниархоса, наследника судостроительного бизнеса, поделилась ее близкая подруга, ювелир Дженнифер Мейер. Судя по всему, селебрити сейчас вместе отдыхают.

    На фото, которое появилось в инстаграм-истории бывшей жены Тоби Магуайра, Дарья и Ставрос запечатлены в спортивной одежде. Дженнифер написала, что ее приятели решили поиграть в теннис.

    Отметим, что Жуковой и Ниархосу уже давно приписывают роман. В октябре прошлого года инсайдеры рассказали западным журналистам, что отношения этой пары очень стремительно развиваются — они часто бывают на благотворительных мероприятиях и путешествуют вместе. Сама же галеристка эту информацию никак не комментирует. Известно, что Дарья и Ставрос давно знакомы и уже много лет дружат.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, East News, Instagram
    Теги:

    Дарья Жукова, Роман Абрамович

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