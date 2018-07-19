После слухов о воссоединении с Абрамовичем Жукова проводит каникулы в компании греческого миллиардера, с которым ей давно приписывают роман

Летом прошлого года Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании. А вскоре после этого интернет-пользователи заговорили о том, что галеристка начала встречаться с молодым греческим миллиардером. На днях селебов снова заметили в компании друг друга.

1 2 3 ... 14 На днях в Сети появилось новое совместное фото Ставроса Ниархоса и Дарьи Жуковой

В конце июня пользователи Сети заговорили о том, что 51-летний Роман Абрамович и 37-летняя Дарья Жукова снова вместе. Предприниматель и галеристка, как в старые добрые времена, побывали вдвоем в Большом театре. Впрочем, представители Абрамовича и Жуковой никак не отреагировали на эти домыслы.



Недавно маму двух малышей запечатлели в компании другого миллиардера — на этот раз греческого. Новым снимком Дарьи Жуковой в компании Ставроса Ниархоса, наследника судостроительного бизнеса, поделилась ее близкая подруга, ювелир Дженнифер Мейер. Судя по всему, селебрити сейчас вместе отдыхают.



На фото, которое появилось в инстаграм-истории бывшей жены Тоби Магуайра, Дарья и Ставрос запечатлены в спортивной одежде. Дженнифер написала, что ее приятели решили поиграть в теннис.



Отметим, что Жуковой и Ниархосу уже давно приписывают роман. В октябре прошлого года инсайдеры рассказали западным журналистам, что отношения этой пары очень стремительно развиваются — они часто бывают на благотворительных мероприятиях и путешествуют вместе. Сама же галеристка эту информацию никак не комментирует. Известно, что Дарья и Ставрос давно знакомы и уже много лет дружат.

