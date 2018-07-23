Жены популярных комиков: истории любви, или до чего они дошутились

Эти красавицы смогли покорить сердца самых смешных, самых находчивых и самых острых на язык мужчин нашей страны. Кто они, чем занимаются и как начиналась их история любви, рассказываем в нашем материале.

1 2 3 ... 21 Павел Воля и Ляйсан Утяшева Их отношения завязались еще в 2010 году, однако влюбленные долгое время скрывали свои чувства от посторонних глаз. Как о паре о них заговорили лишь в 2012-м году, когда звезды сыграли тихую свадьбу в кругу самых близких людей. Через год Ляйсан родила сына Роберта, а еще через два — дочь Софию. Ляйсан и Павла называют одной из самых красивых и крепких семей российского шоу-бизнеса, в 2016 году они даже завоевали титул «Пара года» по версии журнала Glamour

За каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина, которая вдохновляет своего героя на подвиги. Так, Уинстон Черчилль неоднократно признавался, что во многом своим успехом обязан любимой жене Клементине, которая стала для него не просто супругой, но еще и самым верным другом, поддержкой и опорой. Именно к ней он обращался за советами, и она была рядом с ним, что бы ни случилось.



Мы можем привести в пример еще тысячи историй, в которых именно женщины толкали своих мужчин на новые свершения и открытия, будь они учеными, путешественниками, музыкантами, актерами или юмористами. К слову, о последних. В отличие от спутниц политиков, певцов или кинозвезд, о женах комиков нам мало что известно.

А ведь юмористы то и дело стреляют со сцены шутками об отношениях, которые, так или иначе, основаны на реальных событиях!

Об отношениях Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, к примеру, два года ничего не было известно. И об их романе заговорили лишь после того, как звезды сыграли свадьбу и сообщили, что готовятся к рождению своего первого ребенка. С тех пор, к счастью, они стали намного откровеннее. На одном из своих концертов Павел даже посвятил любимой жене целый монолог, в котором неустанно признавался ей в любви, сопровождая трогательную речь смешными комментариями. Это было очень смешно, но временами к горлу подступали слезы умиления. К слову, и у самого комика глаза были на мокром месте. Чтобы сдержаться, он снова «делал смешно», и зал заливался хохотом. Кто бы мог подумать, что «гламурный подонок» окажется нежным романтиком и примерным семьянином… Многие из его коллег, кстати, точно такие же.



Woman.ru решил выяснить, какие еще женщины завладели сердцами знаменитых отечественных шутников. В нашей галерее мы расскажем вам продолжающиеся по сей день истории любви российских юмористов и их вторых половин.