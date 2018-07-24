Экстрасенс Надежда Шевченко о новых звездных парах: выйдет ли замуж Боня, связывает ли страсть Ивлееву и Элджея?

Лето — урожайный сезон, в том числе и на звездные пары. За последние несколько месяцев в шоу-бизнесе сформировалось сразу несколько прелюбопытных романтических союзов. «Доживут ли они до зимы?» — задали мы вопрос нашему многоуважаемому дружественному экстрасенсу Надежде Шевченко.

Личная жизнь знаменитостей, бесспорно, вызывает у нас не меньший интерес, чем их творчество. В отечественных и западных СМИ постоянно появляются громкие новости и неоднозначные слухи о том, с кем звезды проводят свое время или даже готовятся пойти под венец.

Однако почти всегда со стороны сложно сказать, что стоит за романтическими отношениями двух известных людей: мимолетная страсть или серьезные чувства. К примеру, скорая помолвка 24-летнего певца Джастина Бибера и 21-летней модели Хейли Болдуин повергла в шок всех поклонников пары. Можно ли было это предугадать? Если ваш ответ «нет», то вы ошибаетесь!

Woman.ru вновь обращается к экстрасенсу Надежде Шевченко за экспресс-прогнозом будущего сразу нескольких стихийно возникших парочек. Также у нас есть целый ряд вопросов. Смущает ли Тома Каулитца большая разница в возрасте с Хайди Клум? Как Пол Соломонс помог Кайли Миноуг пережить болезненный разрыв? Какое будущее ждет Регину Тодоренко и Влада Топалова? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей галерее. Обещаем — не пожалеете!