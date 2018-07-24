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    Экстрасенс Надежда Шевченко о новых звездных парах: выйдет ли замуж Боня, связывает ли страсть Ивлееву и Элджея?

    24.07.2018
    Лето — урожайный сезон, в том числе и на звездные пары. За последние несколько месяцев в шоу-бизнесе сформировалось сразу несколько прелюбопытных романтических союзов. «Доживут ли они до зимы?» — задали мы вопрос нашему многоуважаемому дружественному экстрасенсу Надежде Шевченко.

    Личная жизнь знаменитостей, бесспорно, вызывает у нас не меньший интерес, чем их творчество. В отечественных и западных СМИ постоянно появляются громкие новости и неоднозначные слухи о том, с кем звезды проводят свое время или даже готовятся пойти под венец.

    Однако почти всегда со стороны сложно сказать, что стоит за романтическими отношениями двух известных людей: мимолетная страсть или серьезные чувства. К примеру, скорая помолвка 24-летнего певца Джастина Бибера и 21-летней модели Хейли Болдуин повергла в шок всех поклонников пары. Можно ли было это предугадать? Если ваш ответ «нет», то вы ошибаетесь!

    Woman.ru вновь обращается к экстрасенсу Надежде Шевченко за экспресс-прогнозом будущего сразу нескольких стихийно возникших парочек. Также у нас есть целый ряд вопросов. Смущает ли Тома Каулитца большая разница в возрасте с Хайди Клум? Как Пол Соломонс помог Кайли Миноуг пережить болезненный разрыв? Какое будущее ждет Регину Тодоренко и Влада Топалова? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей галерее. Обещаем — не пожалеете!

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram, Vk.com
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    Кайли Миноуг, Евгения Медведева, Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили, Виктория Короткова, Артем Юнусов, Анастасия Решетова, Дженнифер Лоуренс, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Вито Шнабель, Эмбер Херд, Настя Ивлеева, Рэпер Элджей, Том Каулитц, Хайди Клум, Пьер Андюран, Виктория Боня

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