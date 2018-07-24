Экстрасенс Надежда Шевченко о новых звездных парах: выйдет ли замуж Боня, связывает ли страсть Ивлееву и Элджея?

- Читать историюПосле расставания с 33-летним Алексом Смерфитом СМИ приписывали 38-летней ведущей Виктории Боне романы с разными мужчинами, однако сама знаменитость не спешила посвящать поклонников в детали своей личной жизни. Впервые после разрыва Боня была замечена с новым кавалером на красной дорожке Каннского фестиваля
Личная жизнь знаменитостей, бесспорно, вызывает у нас не меньший интерес, чем их творчество. В отечественных и западных СМИ постоянно появляются громкие новости и неоднозначные слухи о том, с кем звезды проводят свое время или даже готовятся пойти под венец.
Однако почти всегда со стороны сложно сказать, что стоит за романтическими отношениями двух известных людей: мимолетная страсть или серьезные чувства. К примеру, скорая помолвка 24-летнего певца Джастина Бибера и 21-летней модели Хейли Болдуин повергла в шок всех поклонников пары. Можно ли было это предугадать? Если ваш ответ «нет», то вы ошибаетесь!
Woman.ru вновь обращается к экстрасенсу Надежде Шевченко за экспресс-прогнозом будущего сразу нескольких стихийно возникших парочек. Также у нас есть целый ряд вопросов. Смущает ли Тома Каулитца большая разница в возрасте с Хайди Клум? Как Пол Соломонс помог Кайли Миноуг пережить болезненный разрыв? Какое будущее ждет Регину Тодоренко и Влада Топалова? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей галерее. Обещаем — не пожалеете!