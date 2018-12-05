Ольга Орлова размышляет, готова ли до конца жизни остаться одна, если не найдет «своего человека»

Ольга Орлова не выставляет напоказ личную жизнь, поэтому поклонникам остается только гадать, есть ли у нее любимый человек. На днях 41-летняя певица неожиданно заговорила об одиночестве.

Ольга Орлова давно не афиширует подробности личной жизни. Разумеется, у такой красивой женщины немало поклонников, но, похоже, никому из них пока не удалось завоевать ее сердце. На такие вывод фанатов певицы и телеведущей натолкнул новый пост в Инстаграме. Ольга решила затронуть тему одиночества.

«Задумалась сегодня о том, смогу ли я до конца жизни жить одна, если не встречу ''своего человека''», — начала знаменитость.

По мнению Орловой, многие люди, которые давно не любят друг друга, продолжают жить вместе лишь из-за боязни одиночества. Артистка привела и другой пример: когда женщины отчаиваются найти мужчину мечты и снижают свои критерии, чтобы быть хоть с кем-то.



Фолловеры ведущей «Дома-2» уверены, что ей не стоит унывать — она обязательно найдет вторую половину. «Не надо бояться одиночества! Как говорят, счастье обязательно находит того, кто умеет ждать», «Ольга, вы встретите достойного мужчину! Может, он уже рядом с вами, а вы его не замечаете», «Ваше от вас не уйдет», — написали пользователи Сети в комментариях к посту.



Напомним, что 14 лет назад Ольга Орлова развелась с бизнесменом Александром Кармановым, от которого родила сына Артема. После расставания с мужем у артистки было несколько романов, в детали которых она предпочитала не вдаваться.