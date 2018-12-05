София Ричи уверена, что Кортни Кардашьян хочет увести у нее Скотта Дисика

София Ричи уже больше года встречается со Скоттом Дисиком. По информации западных СМИ, юная модель боится, что постройневшая и похорошевшая Кортни Кардашьян уведет у нее предпринимателя.

1 2 3 ... 8 София Ричи боится, что Кортни Кардашьян уведет у нее бойфренда

После разрыва со Скоттом Дисиком Кортни Кардашьян меняет одного молодого бойфренда на другого. Бизнесмен, не отличающийся лебединой верностью, тоже не один: уже полтора года он встречается с дочерью известного певца Лайонела Ричи Софией. 20-летняя модель готова на все, чтобы удержать 35-летнего предпринимателя: по просьбе бойфренда она перекрасила волосы, а также сменила стиль одежды. Несмотря на то, что любимая всячески пытается угодить Дисику, он по-прежнему засматривается на других женщин.



Поговаривают, что Скотт снова стал оказывать знаки внимания 39-летней матери своих троих детей. По информации издания Hollywood Life мужчина осыпает комплиментами бывшую, снявшуюся недавно в эротической фотосессии. «Скотт считает, что Кортни сейчас выглядит гораздо лучше, чем во времена, когда они были вместе», — уверяет инсайдер.



Если верить слухам, то знаменитость не придает большого значения его словам. Однако Софии Ричи от этого ничуть не легче: как сообщает американский портал The Blemish, девушка переживает, что старшая сестра Ким Кардашьян решит возобновить отношения со Скоттом Дисиком. Впрочем, модель можно понять, ведь Кардашьян и Дисик неоднократно сходились и расходились.

