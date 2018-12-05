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    Денис Лебедев с новой избранницей приехал в тот же ресторан, где Ольга Бузова ужинала со своим экс-бойфрендом

    05.12.2018
    Шоу «Замуж за Бузову» давно подошло к финалу, однако страсти между ведущей проекта Ольгой Бузовой и его победителем Денисом Лебедевыми по-прежнему не утихают.

    Отношения между ведущей шоу «Замуж за Бузову» Ольгой Бузовой и его участником Денисом Лебедевым поначалу были похожи на сказку. В течение всего проекта Ольга принимала от бизнесмена красивые ухаживания и в итоге выбрала в потенциальные мужья именно его. Однако после того, как съемки закончились, телеведущая узнала неприятную правду о своем избраннике и была вынуждена с ним расстаться. После нескольких безуспешных попыток снова добиться расположения любимой женщины Денис заявил, что решил оставить ее в покое. Тем не менее его действия говорят об обратном.

    На днях Лебедев опубликовал в историях своего Инстаграма фотографию, которая натолкнула подписчиков на мысль о том, что он все еще следит за жизнью бывшей возлюбленной.

    Дело в том, что после расставания с экс-участником шоу «Замуж за Бузову» Ольга стала часто появляться в компании своего бывшего парня Тимофея Майорова. Общественность тут же решила, что они снова вместе.

    На днях телеведущая опубликовала в своем микроблоге фотографию из ресторана Remy Kitchen Bakery, который недавно посетила вместе с Майоровым и его коллегой по бизнесу. Совпадение или нет, но примерно в то же время туда отправился и Денис Лебедев со своей предполагаемой возлюбленной. На снимке, опубликованном в его Инстаграме, лица новой избранницы бизнесмена, к сожалению, не видно.

    Похоже, Лебедев хочет сделать так, чтобы Бузова его ревновала. Денис не только хвастается тем, что у него новая девушка, но и «преследует» Бузову, посещая те же места, что и она.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Денис Лебедев, Ольга Бузова

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Павлина он напоминает

    • лев

      что-то погрустнели...

      Ага)) и не обнимаются больше

    • Не надо было ей Карманова отбивать у Натальи Лагоды, отбила забеременев... и что в итоге?

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