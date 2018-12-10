В день своих именин Екатерина Вилкова выложила фото с мужем и подросшими детьми

Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Павлу и 4-летнего сына Петра. Однако в социальных сетях звездной пары совместные кадры с отпрысками появляются редко.
На днях актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена сразу вся ее семья.
На фото также попал букет из воздушных шаров, который Любимов подарил своей супруге. В последний раз Екатерина делилась подобными семейными снимками в августе этого года. Тогда звездная чета отдыхала на море вместе со своими детьми.
В комментариях под постом многие фолловеры актрисы отметили, что Павла и Петр растут и хорошеют день ото дня. Подписчики также пожелали Вилковой и Любимову семейного счастья.