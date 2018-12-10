В день своих именин Екатерина Вилкова выложила фото с мужем и подросшими детьми

Екатерина Вилкова редко делится семейными фотографиями. Актриса предпочитает не выносить на всеобщее обозрение личную жизнь. Однако на днях она порадовала подписчиков новым снимком, на котором запечатлены сразу все члены ее семьи.

1 2 3 ... 8 Екатерина Вилкова опубликовала фотографию с мужем и детьми

Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Павлу и 4-летнего сына Петра. Однако в социальных сетях звездной пары совместные кадры с отпрысками появляются редко.

На днях актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена сразу вся ее семья.

Снимок с мужем и детьми был сделан во время празднования именин Вилковой.

На фото также попал букет из воздушных шаров, который Любимов подарил своей супруге. В последний раз Екатерина делилась подобными семейными снимками в августе этого года. Тогда звездная чета отдыхала на море вместе со своими детьми.



В комментариях под постом многие фолловеры актрисы отметили, что Павла и Петр растут и хорошеют день ото дня. Подписчики также пожелали Вилковой и Любимову семейного счастья.