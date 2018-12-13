Мелания Трамп разоткровенничалась о «невероятной химии», возникшей у нее с Дональдом с первого дня знакомства

В западных СМИ неоднократно писали о кризисе в отношениях Дональда Трампа и его жены Мелании. Однако на днях 48-летняя первая леди США дала понять, что испытывает к супругу такие же чувства, как и в начале их романа.

1 2 3 ... 8 В новом интервью Мелания Трамп рассказала об отношениях с мужем

Почти два года назад Дональда Трамп стал президентом США — с тех самых пор его личная жизнь не дает покоя мировой общественности. Недоброжелатели считают, что любовь в браке американского лидера и его третьей по счету жены давно прошла.

Мелания устала от бесконечных слухов о проблемах в семье и в новом интервью рассказала о том, какие чувства на самом деле испытывает к Дональду после 13 лет супружеской жизни.

В беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити первая леди неожиданно заговорила о любви. «У нас с первого дня знакомства возникла невероятная химия. Мы начали встречаться в 1998-м и долгое время до свадьбы просто жили вместе. Наши чувства неизменны», — заявила Мелания.



Интересно, что при этом многие эксперты по языку тела не устают твердить о том, что любовь в семье Трампов давно прошла.



Миссис Трамп также заявила, что спокойно относится к критике и досужим домыслам — чужое мнение, по собственному признанию, ее не сильно волнует. «Я делаю только то, что кажется мне правильным. Понимаю, что всем невозможно угодить. Вообще стараюсь прислушиваться к себе и жить осознанно», — поделилась жена американского президента. К слову, Мелания дала понять, что не будет против того, чтобы Дональд пошел на второй срок.