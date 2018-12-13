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    Мелания Трамп разоткровенничалась о «невероятной химии», возникшей у нее с Дональдом с первого дня знакомства

    13.12.2018
    В западных СМИ неоднократно писали о кризисе в отношениях Дональда Трампа и его жены Мелании. Однако на днях 48-летняя первая леди США дала понять, что испытывает к супругу такие же чувства, как и в начале их романа.

    Почти два года назад Дональда Трамп стал президентом США — с тех самых пор его личная жизнь не дает покоя мировой общественности. Недоброжелатели считают, что любовь в браке американского лидера и его третьей по счету жены давно прошла.

    Мелания устала от бесконечных слухов о проблемах в семье и в новом интервью рассказала о том, какие чувства на самом деле испытывает к Дональду после 13 лет супружеской жизни.

    В беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити первая леди неожиданно заговорила о любви. «У нас с первого дня знакомства возникла невероятная химия. Мы начали встречаться в 1998-м и долгое время до свадьбы просто жили вместе. Наши чувства неизменны», — заявила Мелания.

    Интересно, что при этом многие эксперты по языку тела не устают твердить о том, что любовь в семье Трампов давно прошла.

    Миссис Трамп также заявила, что спокойно относится к критике и досужим домыслам — чужое мнение, по собственному признанию, ее не сильно волнует. «Я делаю только то, что кажется мне правильным. Понимаю, что всем невозможно угодить. Вообще стараюсь прислушиваться к себе и жить осознанно», — поделилась жена американского президента. К слову, Мелания дала понять, что не будет против того, чтобы Дональд пошел на второй срок.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru, East News
    Теги:

    Дональд Трамп, Мелания Трамп, Бэррон Трамп

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Что значит химия? Это на уровне запахов каких-то, или как?

    • Она бесконечно обаятельна и привлекательна.. Из тех женщин на которых можно смотреть вечно...

    • Какая же Мелания красотка!

    • Тата

      Что значит химия? Это на уровне запахов каких-то, или как?

      На уровне подсознания, химическая реакция соединения)

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