Дана Борисова сходила на свидание с участником шоу «Давай поженимся»

В апреле 2014 года Дана Борисова приняла участие в съемках программы Ларисы Гузеевой. Телеведущая искала свою любовь, чтобы завести семью и родить второго ребенка. В женихи себе Борисова тогда выбрала бизнесмена из Германии, однако в реальной жизни отношения у пары не сложились. Звезда решила попытать свое счастье во второй раз, и, кажется, у нее это получилось.
Под публикацией телеведущая оставила подпись: «Воскресный бранч с женихом из ''Давай поженимся''» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Позже блондинка показала фолловерам буррату, которую ей заказал кавалер.
Информацию о личности своего потенциального избранника Борисова пока не раскрывает. Однако, по всей видимости, рандеву прошло успешно, и звезда осталась довольна.