Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Дана Борисова сходила на свидание с участником шоу «Давай поженимся»

    18.12.2018
    Дана Борисова побывала на встрече с мужчиной, с которым познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся». Об этом телеведущая сообщила своим подписчикам в Инстаграме.

    В апреле 2014 года Дана Борисова приняла участие в съемках программы Ларисы Гузеевой. Телеведущая искала свою любовь, чтобы завести семью и родить второго ребенка. В женихи себе Борисова тогда выбрала бизнесмена из Германии, однако в реальной жизни отношения у пары не сложились. Звезда решила попытать свое счастье во второй раз, и, кажется, у нее это получилось.

    На днях Дана опубликовала в своих инстаграм-историях фотографию с изображением места, где у нее состоялось свидание с другим участником шоу.

    Под публикацией телеведущая оставила подпись: «Воскресный бранч с женихом из ''Давай поженимся''» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Позже блондинка показала фолловерам буррату, которую ей заказал кавалер.

    Информацию о личности своего потенциального избранника Борисова пока не раскрывает. Однако, по всей видимости, рандеву прошло успешно, и звезда осталась довольна.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Дана Борисова

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: любовь

    Все темы: 48 745

    Новое за сегодня

    112 новых тем

    Популярное за сегодня

    110 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.