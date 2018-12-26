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«Мне казалось, что я испортил супруге жизнь»: Александр Панкратов-Черный признался, что много раз уходил из семьи, но жена его всегда прощала

На днях 69-летний Александр Панкратов-Черный стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии знаменитый актер откровенно рассказал о своей личной жизни.
  • Борис Корчевников
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    Александр Панкратов-Черный стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»
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В недавнем выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Александр Панкратов-Черный откровенно рассказал о личной жизни. Со своей будущей женой Юлией Монаховой, дочкой кинооператора Владимира Монахова, он познакомился еще в студенческие годы. Актер старался произвести впечатление на родителей своей возлюбленной, но ее отцу он сразу не понравился.

«Ох, как я сватался! Я приезжал к будущей теще, одалживал 10 рублей до стипендии. На эти деньги я покупал цветы, шампанское, шоколад и являлся в дом. У Владимира Васильевича сначала сложилось впечатление, что я из обеспеченной семьи. Он не хотел отдавать ее за меня. С тестем помирились через 16 лет, когда родился сын», — вспомнил Панкратов-Черный. 

В разговоре с Корчевниковым актер признался, что не всегда был верен супруге и несколько раз уходил из семьи.

«У моей жены железное терпение. Я ведь человек очень непростой — вспыльчивый, эмоциональный. Не люблю, когда мне мешают во время работы. А она все мне прощает. Ей через многое пришлось пройти. Я чувствовал себя виноватым в ее судьбе. Мне казалось, что я испортил ей жизнь. За ней ухаживали молодые люди из очень влиятельных семей, а она связалась с таким шалопаем. Поэтому я уходил. Пытался завести вторю семью, третью. Но потом все равно возвращался к ней, а она ко мне. Она для меня святая», — откровенно рассказал Александр.

Панкратов-Черный также рассказал, что с Юлией они зарегистрировали брак только лишь в 2012 году, хотя на тот момент были вместе уже почти сорок лет. По словам актера, таким образом он хотел доказать отцу супруги, что он хочет быть со своей возлюбленной не ради карьеры.

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26 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Борис Корчевников

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Болтливый, ненадёжный актёришка, читала, что он не только семью предавал, но и друзей, Панкратов-Чёрный - земляк Ирины Алфёровой, подвёл её как-то, обещал устроить что-то то ли с юбилеем, то ли с бенефисом, сам не явился. Она была в шоке. Видно, предавать для него - как с горы катиться.Была потрясена, что такое ничто имел красавицу В. Изотову!

  • Вот сидит такое чу...до, развалившись на диване, разглагольствует и, типа, грех с души снимает за гонорар. Молчал бы лучше, а его жене нужно было в своё время дать ему хороший под**ппник, их обычно смаковать в воспоминаниях не любят.

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