Ольга Бузова подогревает интерес к новому роману, но не все интернет-пользователи в него верят

После скандального расставания с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым Ольга Бузова начала намекать на то, что у нее завязался новый роман. Однако у некоторых пользователей Сети есть сомнения по этому поводу.

1 2 3 4 5 6 Ольга Бузова активно намекает на то, что у нее появился новый ухажер

Сейчас Ольга Бузова отдыхает со своей младшей сестрой Анной на Мальдивах. Девушки делятся со своими подписчиками в соцсетях фото- и видеоотчетами с роскошного отпуска. Своими последними постами телеведущая намекает на то, что у нее наконец-то появился новый поклонник. Однако не все интернет-пользователи в это верят.



На днях ведущая «Дома-2» опубликовала фото в роскошном вечернем платье, под которым оставила многозначительную подпись.



«Как бы я хотела, чтобы ты видел это не на фото, а вживую», — написала знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены).

В ответ на это один из фолловеров отметил, что скорее всего телеведущая лишь создает видимость бурной личной жизни.



Также Бузова выложила несколько кадров, на которых изображен букет отправленных ей цветов. Ведущая «Дома-2» поблагодарила своего ухажера за то, что, несмотря на трудности с доставкой в столь отдаленную точку мира, он все же постарался ее удивить.



Ольга пока держит в секрете имя своего нового поклонника, так что не ясно, насколько серьезны ее новые отношения.