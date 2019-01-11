Не хуже Уилла и Кейт! Новое фото Иванки Трамп с мужем привело в восторг полмира

Иванка Трамп редко делится личными фотографиями с мужем и детьми. В основном, в Инстаграме 37-летней бизнесвумен публикуются снимки с деловых встреч по работе. Однако в честь дня рождения своего супруга Джареда Кушнера Иванка решила поделиться с подписчиками семейной фотографией.
На снимке дочь Дональда Трампа предстала в фиолетовом платье с длинным рукавом и глубоким декольте. Свой образ Иванка дополнила массивными украшениями. Муж бизнесвумен одет в роскошный костюм с белой рубашкой и бабочкой.
Дочь Дональда Трампа растрогала поклонников столь милым поздравлением. В комментариях к посту многочисленные подписчики бизнесвумен пожелали семье долгих лет счастливой жизни.