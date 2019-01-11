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Не хуже Уилла и Кейт! Новое фото Иванки Трамп с мужем привело в восторг полмира

На днях муж Иванки Трамп Джаред Кушнер отметил свое 38-летие. По этому случаю дочь Дональда Трампа опубликовала в своем Инстаграме совместную фотографию, трогательно поздравив супруга с днем рождения.
  • Иванка Трамп, Джаред Кушнер
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    Иванка Трамп трогательно поздравила своего мужа Джареда Кушнера с днем рождения
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Иванка Трамп редко делится личными фотографиями с мужем и детьми. В основном, в Инстаграме 37-летней бизнесвумен публикуются снимки с деловых встреч по работе. Однако в честь дня рождения своего супруга Джареда Кушнера Иванка решила поделиться с подписчиками семейной фотографией.

На снимке дочь Дональда Трампа предстала в фиолетовом платье с длинным рукавом и глубоким декольте. Свой образ Иванка дополнила массивными украшениями. Муж бизнесвумен одет в роскошный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

«Желаю моему лучшему другу и любви моей жизни счастливого дня рождения», — написала Иванка под фотографией (орфография и пунктуация автора сохранены).

Дочь Дональда Трампа растрогала поклонников столь милым поздравлением. В комментариях к посту многочисленные подписчики бизнесвумен пожелали семье долгих лет счастливой жизни. 

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11 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Иванка Трамп, Джаред Кушнер

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