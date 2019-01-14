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Предполагаемый возлюбленный Виктории Лопыревой высказался об отношениях с ней

Вот уже несколько дней общественность бурно обсуждает возможный роман Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Устав от пересудов, бизнесмен наконец прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила давно муссировавшиеся слухи о своей беременности. Правда, имя отца будущего малыша модель предпочла скрыть, сославшись на то, что он непубличный человек. Однако 11 января в Сети появились снимки модели с предполагаемым возлюбленным. Как удалось узнать российским журналистам, им оказался бывший вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов.

Пару дней спустя предприниматель, обычно не комментирующий подробности личной жизни, все же решил высказаться на эту тему.

«Не удивлен потоку грязи и клеветы в наш адрес. Я взрослый человек и всегда несу ответственность за свои поступки и решения. Чувства — это то, что делает нас людьми. С уважением отношусь к своему прошлому и счастлив настоящим», — сообщил Булатов российскому Tatler.

Сама Виктория пока хранит молчание. В одном из последних постов в Инстаграме будущая мама дала лишь понять, что сплетни ее не сильно волнуют. «Весь день пытались испортить нам аппетит, но не удалось», — написала Лопырева на своей странице в соцсети.

Известно, что в настоящее время Игорь Булатов разведен. Ранее он состоял в отношениях с дочерью известного бизнесмена Самвела Карапетяна Татевик. У экс-супругов есть двое общих детей.   

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14 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Виктория Лопырева

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • В чем уважение к прошлому? В том, что "подруга" семьи в итоге беременна от тебя оказалась? Ответственность? За законный брак и детей (один из которых совсем малыш) ответственность не неслась, а за приблудного от любовницы несется впереди паровоза?

  • Гость

    В чем уважение к прошлому? В том, что "подруга" семьи в итоге беременна от тебя оказалась? Ответственность? За законный брак и детей (один из которых совсем малыш) ответственность не неслась, а за приблудного от любовницы несется впереди паровоза?

    Не судите! Может у них настоящая любовь, тем более он развелся уже. А жить с человеком ради детей это глупо. Себя не обманешь.

  • Гость

    Не судите! Может у них настоящая любовь, тем более он развелся уже. А жить с человеком ради детей это глупо. Себя не обманешь.

    Так зачем ему тогда был нужен второй ребенок в том браке? Что бы осознать, что так жить глупо и тут же бросить?

  • Вот мужики прошли. Строгают детей направо и налево, еще и об ответственности рассуждают.

  • А сколько лет этому Булатову кто знает?

  • Гость

    Не судите! Может у них настоящая любовь, тем более он развелся уже. А жить с человеком ради детей это глупо. Себя не обманешь.

    До года вроде же разводят только с согласия женщины. Раз разведен, значит жена пинка под зад дала - вот и вся любовь.

  • Кто знает сколько Булатову лет? Он ровесник Лопыревой или старше её?

  • Я удивляюсь как он похож на её бывшего - Смолова. Прям один типаж. Такая же нижняя часть лица телячья.
    По сабжу, мужик имеет права развестись и начать жить с другой женщиной. Никто его не осудит, если он любит своих детей и поддерживает. А ещё лучше пусть один ребёнок живёт с папой, а второй с мамой. Остальные виды эгоизма, не приветствую.

  • уже давно и во многих сми пишут, что отец ее ребенка самвел карапетян. зять, видимо, для викиного прикрытия))) ясно же, что фотки постановочные;)

  • Пошарится этот Булатов с Лопырёвой пару лет, научит она его сексу и слиняет от неё.Я то думала, что он старше её, а он моложе её на 6 лет. Понятно тогда почему он ушёл от жены и какая там с Лопырёвой любовь.

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