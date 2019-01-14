Предполагаемый возлюбленный Виктории Лопыревой высказался об отношениях с ней

Вот уже несколько дней общественность бурно обсуждает возможный роман Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Устав от пересудов, бизнесмен наконец прокомментировал сложившуюся ситуацию.

1 2 3 ... 8 Игорь Булатов заговорил об отношениях с Викторией Лопыревой

В середине декабря прошлого года 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила давно муссировавшиеся слухи о своей беременности. Правда, имя отца будущего малыша модель предпочла скрыть, сославшись на то, что он непубличный человек. Однако 11 января в Сети появились снимки модели с предполагаемым возлюбленным. Как удалось узнать российским журналистам, им оказался бывший вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов.

Пару дней спустя предприниматель, обычно не комментирующий подробности личной жизни, все же решил высказаться на эту тему.

«Не удивлен потоку грязи и клеветы в наш адрес. Я взрослый человек и всегда несу ответственность за свои поступки и решения. Чувства — это то, что делает нас людьми. С уважением отношусь к своему прошлому и счастлив настоящим», — сообщил Булатов российскому Tatler.



Сама Виктория пока хранит молчание. В одном из последних постов в Инстаграме будущая мама дала лишь понять, что сплетни ее не сильно волнуют. «Весь день пытались испортить нам аппетит, но не удалось», — написала Лопырева на своей странице в соцсети.



Известно, что в настоящее время Игорь Булатов разведен. Ранее он состоял в отношениях с дочерью известного бизнесмена Самвела Карапетяна Татевик. У экс-супругов есть двое общих детей.