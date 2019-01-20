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Обратный отсчет: популярные пары, которые могут расстаться в 2019 году

Многие фанаты завидуют личному счастью знаменитостей, которые не прочь лишний раз подчеркнуть, как же им повезло в любви. Но предаваться разрушительному чувству не стоит: зачастую в отношениях селебов не все так уж и гладко, оттого сплетники-инсайдеры постоянно их «разводят». Чья любовь может перестать существовать в наступившем 2019 году?
  • Джастин Бибер, Хейли Болдуин
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    Джастин Бибер (24 года) и Хейли Болдуин (22 года) 

    Говорят, что если поспешишь, то непременно людей насмешишь. Но Джастин Бибер и Хейли Болдуин в это правило, судя по всему, не верят. Пару лет назад у селебов был недолгий и несерьезный роман, после окончания которого они смогли сохранить дружеские отношения. Многие фанаты артиста и модели были удивлены, когда в мае 2018-го они вдруг воссоединились. Мало кто верил, что это хоть сколько-то продлится, памятуя о годами тянущейся мелодраме с участием канадского певца и его первой любви — Селены Гомес. Однако Джастин удивил всех, сделав Хейли предложение руки и сердца всего через два месяца после того, как они вновь сошлись. Чем, безусловно, доказал серьезность намерений  
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Богатые и знаменитые давно привыкли к тому, что любопытные интернет-пользователи и журналисты смакуют мельчайшие подробности их личной жизни. И ладно бы информационные поводы были только приятные, но зачастую ведь все с точностью до наоборот! Злоключения привлекают гораздо больше внимания.

Недоброжелатели, а порой и просто знающие люди, не умеющие держать язык за зубами, преспокойно разносят слухи о потере взаимопонимания или вовсе возможных изменах, ведущих к вполне предсказуемому расставанию.

Большинство селебов игнорируют неприятные для них темы, но мы прекрасно знаем, что дыма без огня не бывает.

В последнее время, например, интернет-пользователи переживают за дальнейшую судьбу одной из самых обсуждаемых звездных пар — Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Модель и певец активно планируют пышную свадьбу, которая, по всей видимости, состоится в марте 2019-го. Поклонники знаменитостей опасаются, что союз не проживет и года, и оснований так полагать предостаточно…

Неминуемый разрыв предрекают не только Джастину Биберу и Хейли Болдуин, но и многим другим любимцам публики. В долговечность чьих отношений мало кто верит?  

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20 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Instagram
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Анвар Хадид, Белла Хадид, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Роберт Паттинсон, Суки Уотерхаус, Брэдли Купер, Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлое Кардашьян, Дакота Джонсон, Крис Мартин, Гвинет Пэлтроу, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Леонардо Ди Каприо, Хейли Болдуин, Джастин Бибер, Селена Гомес

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