Обратный отсчет: популярные пары, которые могут расстаться в 2019 году

Многие фанаты завидуют личному счастью знаменитостей, которые не прочь лишний раз подчеркнуть, как же им повезло в любви. Но предаваться разрушительному чувству не стоит: зачастую в отношениях селебов не все так уж и гладко, оттого сплетники-инсайдеры постоянно их «разводят». Чья любовь может перестать существовать в наступившем 2019 году?

1 2 3 ... 29 Джастин Бибер (24 года) и Хейли Болдуин (22 года)

Говорят, что если поспешишь, то непременно людей насмешишь. Но Джастин Бибер и Хейли Болдуин в это правило, судя по всему, не верят. Пару лет назад у селебов был недолгий и несерьезный роман, после окончания которого они смогли сохранить дружеские отношения. Многие фанаты артиста и модели были удивлены, когда в мае 2018-го они вдруг воссоединились. Мало кто верил, что это хоть сколько-то продлится, памятуя о годами тянущейся мелодраме с участием канадского певца и его первой любви — Селены Гомес. Однако Джастин удивил всех, сделав Хейли предложение руки и сердца всего через два месяца после того, как они вновь сошлись. Чем, безусловно, доказал серьезность намерений

Богатые и знаменитые давно привыкли к тому, что любопытные интернет-пользователи и журналисты смакуют мельчайшие подробности их личной жизни. И ладно бы информационные поводы были только приятные, но зачастую ведь все с точностью до наоборот! Злоключения привлекают гораздо больше внимания.



Недоброжелатели, а порой и просто знающие люди, не умеющие держать язык за зубами, преспокойно разносят слухи о потере взаимопонимания или вовсе возможных изменах, ведущих к вполне предсказуемому расставанию.

Большинство селебов игнорируют неприятные для них темы, но мы прекрасно знаем, что дыма без огня не бывает.

В последнее время, например, интернет-пользователи переживают за дальнейшую судьбу одной из самых обсуждаемых звездных пар — Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Модель и певец активно планируют пышную свадьбу, которая, по всей видимости, состоится в марте 2019-го. Поклонники знаменитостей опасаются, что союз не проживет и года, и оснований так полагать предостаточно…



Неминуемый разрыв предрекают не только Джастину Биберу и Хейли Болдуин, но и многим другим любимцам публики. В долговечность чьих отношений мало кто верит?