Кризис среднего возраста и жажда славы? Что связало Венсана Касселя и Тину Кунаки, имеющих 31-летнюю разницу в возрасте

После развода с Моникой Беллуччи Венсан Кассель твердил, что больше никогда не женится. Свое слово актер не сдержал и летом прошлого года сочетался узами брака с моделью Тиной Кунаки. Многие поклонники харизматичного француза считают, что союз строится исключительно на взаимной выгоде. Woman.ru пробует разобраться, так ли это.

Злопыхатели не верят в то, что брак Тины Кунаки и Венсана Касселя будет долгим

Не так давно 52-летний Венсан Кассель и его 21-летняя жена Тина Кунаки объявили о том, что через несколько месяцев станут родителями. Для красавицы-модели этот ребенок будет первым, а вот у ее любимого уже есть двое детей от предыдущего брака — 14-летняя Дева и 8-летняя Леони. Девочек актеру родила самая красивая и сексуальная женщина всех времен и народов Моника Беллуччи, брак с которой тихо-мирно завершился в 2013 году.



Фанаты звездной пары до последнего не теряли надежды на воссоединение. Теперь же это кажется маловероятным: у Моники появился бойфренд — по слухам, молодой и интересный. Да и Венсан, как известно, в холостяках не засиделся. Отношения звезды фильма «Багровые реки» и его второй супруги вызывают немало вопросов у публики. Кажется, только ленивый не обсуждал впечатляющую — вдумайтесь: 31 год! — разницу в возрасте между Касселем и Кунаки. Искренность ее чувств по сей день многие ставят под сомнение. Но стоит ли почитателям талантов французского актера всерьез переживать за то, что его сердце будет разбито?

Самая моя?

Венсан Кассель никогда не был красавцем в классическом понимании, но не самые идеальные черты лица еще не отпугнули ни одну поклонницу. Секрет прост: обаятельный актер на полную катушку эксплуатировал природную харизму.

В 1996 году ему удалось, казалось бы, невозможное — завоевать свою строптивую коллегу по фильму «Квартира» Монику Беллуччи, которая к тому моменту уже считалась мировым секс-символом.

Итальянка тогда встречалась со своим соотечественником Николой Фарроном. Чувства, видимо, были не настолько сильными, раз актриса ушла от него к Касселю, изначально ей совсем не приглянувшемуся.

Со своей первой женой Моникой Беллуччи актер познакомился на съемках фильма «Квартира»

В 1999-м Моника и Венсан поженились. Этот брак был, скорее, гостевым. Свободолюбивая Беллуччи еще «на берегу» предупредила, что контроля не потерпит, да и сама не собирается отслеживать каждый шаг супруга. «Я никогда не вмешиваюсь в его дела. Мы оба очень независимы. Мы живем в разных мирах. У нас с ним даже нет общих друзей», — говорила знаменитость в одном из интервью. Несмотря на громкие высказывания, селебы всегда казались счастливыми и безумно влюбленными друг в друга. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на их архивные снимки с красных дорожек — Кассель выглядел так, словно выиграл джекпот.

В 2004-м Беллуччи родила мужу дочь Деву, а еще через шесть лет — вторую девочку Леони. Венсан только и успевал боготворить жену и благодарить за те перемены, которые та привнесла в его жизнь.

«Я был активным молодым человеком, часто менял девушек. Ни одна из них не могла продержаться дольше трех или четырех месяцев. Моника же стала моей первой настоящей любовью — мы вместе уже много лет. Я правильно сделал, что решил дождаться ее», — откровенничал актер с журналистом газеты The Guardian в 2009 году.

Венсан не раз подчеркивал, что ждал такую женщину как Моника всю свою жизнь

Союз со стороны казался идеальным, но не все то золото, что блестит. В 2011-м Моника вдруг заговорила об изменах. Нет, она не обвиняла супруга в неверности. Актриса всего лишь подозревала, что в ее отсутствие к мужу наведываются другие женщины. «Было бы смешно требовать от него оставаться мне верной с учетом, что мы иногда можем не видеться по два месяца. Глупо каждый раз спрашивать его, с кем он общался. Я реалист. Для меня главное, что он только со мной, когда я рядом», — рассуждала кинозвезда в одном из интервью.



До поры до времени такой расклад устраивал обоих. Однако в августе 2013-го стало известно, что звездная пара приняла решение разойтись. По версии всезнающих инсайдеров, на этом настояла Моника. Официальные причины разрыва никто так и не озвучил, поэтому в прессе ходили самые разные слухи. Начиная с того, что Беллуччи наотрез отказалась вить семейное гнездо в Бразилии, которую так обожает Кассель, заканчивая тем, что оба давно нашли себе других возлюбленных.

Никогда не женюсь

После развода с Моникой Беллуччи Венсан Кассель не стремился вступать в новые отношения. Ну а если и вступал, то тщательно скрывал это — всезнающие инсайдеры и те не давали никаких комментариев относительно его личной жизни. Узнать детали и впрямь было сложно: после расставания с первой женой он решил окончательно оставить родную Францию и обосноваться в Бразилии, где у него есть дом на берегу океана. «Париж агрессивен. К тому же в Рио мне нравятся и еда, и люди», — делился актер с корреспондентом газеты The Telegraph.

После развода с Беллуччи Кассель не собирался вновь вступать в брак, но все же передумал...

Впоследствии Кассель давал понять, что больше не намерен вступать в брак — его и так все устраивало. «Я уже был женат, у меня есть две дочери. Был уверен, что после развода так и останусь одиноким. Мне действительно было хорошо наедине с самим с собой, но через некоторое время я начал понимать, что моя жизнь пуста…» — размышлял вслух Венсан в интервью итальянскому Vanity Fair.



Душевную пустоту помогло заглушить новое знакомство. Летом 2015 года папарацци сфотографировали актера в компании прекрасной незнакомки во время отдыха на Ибице. По фото было заметно, что он неравнодушен к молодой собеседнице, да и та не скрывала своего восхищения.

В 2015-м актер познакомился с юной моделью Тиной Кунаки

Через несколько месяцев выяснилось, что девушку зовут Тина Кунаки, и у нее действительно роман с Венсаном Касселем. На момент их первой встречи модели было всего лишь 18 лет, в то время как актер готовился отметить свой полувековой юбилей.

«Мы просто оказались в правильном месте в правильное время. Наше знакомство для нас обоих оказалось каким-то волшебством», — рассказывала манекенщица в интервью Paris Match.

Кунаки также признавалась, что изначально и знать не знала, что ее избранник — известный во всем мире актер. «Я росла загородом. У нас дома не было телевизора, да и кинотеатры мы не посещали. Когда мы с Венсаном стали ходить на свидания, меня очень удивляло, что все вокруг его узнают», — делилась Тина.

Возраст не помеха

Как несложно догадаться, многих сразу же смутила ощутимая разница в возрасте в этой паре. Тина была еще совсем девчонкой, в то время как Венсан — состоявшимся мужчиной с серьезным жизненным опытом. Многие пользователи Сети писали в комментариях к совместным фотографиям влюбленных в Инстаграме, что они выглядят как отец и дочь (и это в лучшем случае). Мнение посторонних их мало интересовало, да и сама Кунаки не раз подчеркивала, что она уже взрослая и прекрасно знает, чего хочет.



Тина начала работать с 10 лет. Дебютом стало участие в рекламной кампании бренда спортивной одежды и аксессуаров Quiksilver. В 15-летнем возрасте девушка и вовсе съехала от родителей, а еще через год из родной Италии перебралась в Испанию вслед за теперь уже бывшим бойфрендом. Кунаки обосновалась в Мадриде, где начала учить испанский язык и активно сниматься для глянца.

После начала романа с Касселем модельная карьера Кунаки пошла в гору

Супермоделью Тина тогда, понятное дело, не стала. Карьерный взлет случился, когда она начала появляться на публике с популярным актером. Некоторые поклонники Касселя и вовсе считают, что Кунаки использует его в своих корыстных целях. Мол, красотка с копной кудрявых волос соблазнила «старика» в надежде пожить без забот за его счет и самой стать знаменитой.

Венсану тоже досталось за роман с девушкой, годящейся в дочери. Интернет-пользователи не устают упрекать актера в том, что он пытается молодиться за счет избранницы.

Но тут же оправдывают все поступки кризисом среднего возраста — дескать, ему наверняка приятно осознавать, что он все еще интересен юным особам. Сам же актер утверждал, что манекенщица покорила его исключительно умом и независимостью.

Многие пользователи Сети считают, что Венсан и Тина больше напоминают дочь с отцом, чем влюбленную пару

«Девушка оказалась значительно моложе, чем я мог предположить. Но мы не выбираем тех, в кого влюбляться. Когда мы впервые встретились, я не знал, сколько Тине лет. Она только на следующий день мне рассказала, и я был удивлен», — словно оправдывался Кассель в интервью Vanity Fair. Разница в возрасте немного смутила и самого актера, поэтому вскоре он решился на серьезный разговор с отцом возлюбленной по ее же просьбе — мол, заботливый родитель хотел бы понимать, с кем его дочь коротает вечера и ночи.

Невозможно отказаться

В начале 2018 года Венсан попросил Тину стать его женой. Модель ответила согласием, хотя, по собственным словам, и не подозревала, что у бойфренда настолько серьезные намерения.

«Я была в шоке! Мы никогда не обсуждали это, поэтому мне потребовалось время, чтобы дать ему ответ», — утверждала модель.

24 августа прошлого года Кассель и Кунаки сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания состоялась в мэрии курортного городка Бидар возле Биаррица во Франции. На торжестве, проходившем в максимально неформальной обстановке, присутствовал родные и друзья молодоженов.

В августе 2018 года Венсан Кассель и Тина Кунаки официально стали мужем и женой

Счастливый актер не мог налюбоваться на красавицу-жену, которая была неотразима в кремовом платье-бюстье Vera Wang. Свадьба пела и плясала несколько дней, в один из которых Венсан исполнил серенаду для Тины.



Через несколько месяцев после торжества в западной прессе прошел слух о беременности Кунаки. Радостная новость подтвердилась в начале 2019-го: на своей странице в Инстаграме актер опубликовал видеоролик, в котором целовал жену и гладил ее заметно округлившийся живот. Кстати, ранее Венсан говорил о том, что очень хочет третьего ребенка. Тина его желание разделяла не полностью — она хотела немного повременить с материнством. Похоже, звезда фильма «Черный лебедь» умеет убеждать.

Растит замену?

Некоторые поклонники пары Кассель-Беллуччи до сих пор не могут принять тот факт, что их кумиры давно начали новую жизнь. По мнению фанатов, шанс на возобновление этого союза еще есть. Мол, Венсан так и не разлюбил Монику, поэтому и выбрал Тину. Вы удивлены и думаете, что у них общего? На самом деле не так мало. Обе итальянки, обе горячие и своенравные, а если Тине выпрямить волосы… Говоря о шевелюре: есть мнение, что это Кассель заставляет Кунаки иногда выпрямлять кудри. Актер, понятное дело, на эти домыслы не реагирует, но нас уже ничто не удивит.

1 2 3 ... 20 Подробности отношений Венсана Касселя и Тины Кунаки уже давно не дают покоя общественности

В одном из недавних интервью француз внезапно заговорил о своих отношениях с экс-супругой. По его словам, они по-прежнему тепло общаются друг с другом: «Я бы никогда не причинил боль Монике. Я уважаю ее. Если ей вдруг понадобится моя помощь, то я готов прилететь к ней хоть на край света».



Как бы то ни было сегодня Венсан счастлив с молодой женой. Недоброжелатели предрекают крах этому браку, но супруги никого не слушают и просто наслаждаются моментом.

