Журналисты узнали подробности биографии новой возлюбленной Александра Цекало

Не так давно Александр Цекало объявил, что собирается жениться на Дарине Эрвин. Об избраннице продюсера и шоумена известно совсем немного. Однако на днях инсайдеры озвучили реальную фамилию и возраст девушки.

1 2 3 4 5 Российские журналисты узнали настоящую фамилию новой возлюбленной Александра Цекало

В начале января 57-летний Александр Цекало подтвердил давно муссировавшиеся в Сети слухи: он действительно расстался со своей третьей женой, 34-летней Викторией Галушкой. Артист не стал скрывать от журналистов, что полюбил другую женщину и уже сделал ей предложение руки и сердца. Избранницей продюсера стала американская актриса Дарина Эрвин.



Девушка сыграла в нескольких эпизодах сериала «Идеальное убийство» и в картине «Кое-что на день рождения», где ее коллегой стала Шэрон Стоун. Если верить слухам, то Дарину и Александра некоторое время назад познакомил актер Игорь Жижикин.



Не так давно фотограф Филипп Калмбач сообщил журналистам, что Дарина является наполовину кореянкой, наполовину русской.

Теперь же выяснилось, что актриса родилась и выросла в Алма-Ате.

Бывшая одноклассница девушки по имени Рамина рассказала корреспонденту «Экспресс-газеты», что на самом деле та младше Александра не на 20 лет, как изначально писали в СМИ, а на 30. Она также озвучила настоящую фамилию актрисы — Сапарова.



«Она ушла из нашей школы классе в шестом или седьмом. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась», — сообщила Рамина.



Известно, что Дарина Эрвин является творческой личностью. Она не только снимается в кино, но и занимается живописью, участвует в фотосессиях.