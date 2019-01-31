Журналисты узнали подробности биографии новой возлюбленной Александра Цекало

В начале января 57-летний Александр Цекало подтвердил давно муссировавшиеся в Сети слухи: он действительно расстался со своей третьей женой, 34-летней Викторией Галушкой. Артист не стал скрывать от журналистов, что полюбил другую женщину и уже сделал ей предложение руки и сердца. Избранницей продюсера стала американская актриса Дарина Эрвин.
Девушка сыграла в нескольких эпизодах сериала «Идеальное убийство» и в картине «Кое-что на день рождения», где ее коллегой стала Шэрон Стоун. Если верить слухам, то Дарину и Александра некоторое время назад познакомил актер Игорь Жижикин.
Не так давно фотограф Филипп Калмбач сообщил журналистам, что Дарина является наполовину кореянкой, наполовину русской.
Бывшая одноклассница девушки по имени Рамина рассказала корреспонденту «Экспресс-газеты», что на самом деле та младше Александра не на 20 лет, как изначально писали в СМИ, а на 30. Она также озвучила настоящую фамилию актрисы — Сапарова.
«Она ушла из нашей школы классе в шестом или седьмом. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась», — сообщила Рамина.
Известно, что Дарина Эрвин является творческой личностью. Она не только снимается в кино, но и занимается живописью, участвует в фотосессиях.