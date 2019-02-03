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Журналисты узнали подробности романа 48-летней Кэмпбелл и 25-летнего Пейна

В западной прессе активно обсуждается новая яркая пара — Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн. Селебам удавалось скрывать свои отношения на протяжении двух месяцев. Теперь же стали известны детали их романа.
  • Наоми Кэмпбелл
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    Инсайдеры рассказали о том, как развиваются отношения Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна
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48-летняя Наоми Кэмпбелл никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Стоило только звезде мировых подиумов разойтись с рэпером Skepta, как у нее появился новый молодой ухажер. Им оказался 25-летний Лиам Пейн. Поклонники были уверены, что отношения Черной Пантеры и экс-солиста группы One Direction начались совсем недавно, ведь буквально на днях их впервые заметили вместе на публике. Селебы побывали на концерте рэпера Davido в Лондоне, который покинули на одном автомобиле.

Как выяснилось, Кэмпбелл и Пейн вместе уже больше двух месяцев.

«Лиам и Наоми не вчера начали встречаться. Он без ума от нее и не может поверить своему счастью. Лиам признался, что между ними сразу же возникла невероятная химия. Ему определенно нравятся красивые зрелые женщины», — рассказал один из приятелей певца британской газете The Sun.

Журналистам издания удалось взять комментарий и у другого друга музыканта. По словам молодого человека, пожелавшего сохранить анонимность, Лиам действительно влюблен в Наоми. Однако инсайдер переживает, что супермодель, о трудном характере которой складываются легенды, разобьет артисту сердце.

Сами знаменитости пока не говорят открыто о своем романе. Влюбленные не публикуют совместные фотографии, а лишь обмениваются комплиментами в соцсетях.  

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Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images
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Лиам Пейн

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