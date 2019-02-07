«Мой ангел»: Андрей Чадов представил свою возлюбленную

В последнее время в Инстаграме Андрея Чадова то и дело мелькают кадры с неизвестной брюнеткой. Артист не раз давал понять своим подписчикам, что не одинок. На днях звезда фильма «Живой» решил показать свою любимую во всей красе.
Чадов опубликовал фото, на котором позирует девушка модельной внешности.
Надо сказать, что незнакомка и вправду выглядит довольно эффектно: у девушки стройная фигура и красивое лицо. Поклонники артиста порадовались за своего любимца и пожелали ему счастья с новой возлюбленной.