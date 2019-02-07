«Мой ангел»: Андрей Чадов представил свою возлюбленную

38-летний Андрей Чадов предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако недавно актер решил показать поклонникам, с кем встречается.

1 2 3 4 5 6 7 Андрей Чадов показал свою избранницу

В последнее время в Инстаграме Андрея Чадова то и дело мелькают кадры с неизвестной брюнеткой. Артист не раз давал понять своим подписчикам, что не одинок. На днях звезда фильма «Живой» решил показать свою любимую во всей красе.



Чадов опубликовал фото, на котором позирует девушка модельной внешности.

«Мой ангел», — трогательно подписал снимок Андрей (орфография и пунктуация автора сохранены).



Надо сказать, что незнакомка и вправду выглядит довольно эффектно: у девушки стройная фигура и красивое лицо. Поклонники артиста порадовались за своего любимца и пожелали ему счастья с новой возлюбленной.