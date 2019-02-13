С байкером, с одноклассником, с мужем: Бузова, Погребняк и другие звезды вспоминают свой первый взрослый поцелуй

Первый поцелуй — один из самых волнительных и запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Каким он был у наших селебрити, узнаете из материала Woman.ru.

Регина Тодоренко и другие российское звезды рассказали о своем первом поцелуе

Вы помните свой первый поцелуй? Или, может быть, предпочитаете его забыть? Как бы там ни было, это важный момент в жизни каждого человека — этап взросления, опыт (пусть и не всегда положительный).

День святого Валентина — на наш взгляд, лучшее время, чтобы освежить в памяти прелестные мгновения юности.

Во-первых, это было волнительно и по-своему романтично, во-вторых, давно, а в-третьих, где-то даже смешно.

Согласитесь: окунуться в прошлое порой очень приятно. Такого же мнения придерживаются и наши звездные герои, которые предались ностальгии и вспомнили, каким был их первый поцелуй. Так, 13-летняя Ольга Бузова отдала свое сердце литовскому байкеру, 12-летняя Алена Водонаева целый месяц встречалась с парнем из параллельного класса, а 17-летняя Мария Погребняк не считала нужным растрачиваться и свой первый поцелуй подарила будущему мужу Павлу.

Ольга Бузова, певица, телеведущая, актриса

«Мне кажется, первый поцелуй все равно нельзя назвать осознанным. Мы были очень юные и понятия не имели, как правильно целоваться. Лично я только в кино видела, как влюбленные прилипают друг к другу губами, а что там дальше происходит, не знала. И, естественно, в детстве нас никто этому не учил. Это сегодня есть интернет, где можно все прочитать или даже посмотреть. Я помню свой первый поцелуй: мне было 13 лет, летом я отдыхала у бабушки с дедушкой в Клайпеде (город в Литве, — прим. Woman.ru). Там я нравилась одному мальчику — 16-летнему Виталику. Он был байкером: все время гонял на мотоцикле и имел скверный характер. Виталик все время ходил за мной и однажды сказал: ''Пошли со мной, я тебе кое-что покажу''. Мы залезли под один из балконов пятиэтажки, и он произнес: ''Я хочу тебя поцеловать!''. Подошел ближе, поднес свои губы к моим, мы соединились в поцелуе, и тут я почувствовала его язык! Я испугалась, потому что не знала, что в поцелуе нужно открывать рот — в кино-то актеры просто прижимаются губами! После этого я побежала к девочкам и все им рассказала, а позже мы вместе учились целоваться на помидорах. Мне кажется, все так делают (смеется)».

Айза Анохина, бизнеследи, телеведущая

«Свой самый-самый первый поцелуй я не помню. Но в памяти сохранился один — яркий. Это произошло в парке: мне было 15 лет, он — моя первая любовь. Поцелуй был очень долгим. Невероятно долгим! Я вообще не понимаю, как раньше мы могли делать это столько времени. Не пять, не десять минут, а целый час! Конечно, сегодня иногда хочется целоваться так же долго, но на это нет времени».

Стас Пьеха, певец

«Первый поцелуй произошел, когда мне было 11-12 лет. Тогда мне сказали, что есть девушка, которая может научить искусству поцелуя. Я подошел к ней и спросил, она ответила: ''Да не вопрос!''. Мне понравилось, было прикольно, и ничего сложного я в этом не заметил. Можно сказать, с первого раза все нормально получилось. Потом уже я передавал эти знания дальше».

Татьяна Котова, певица

«Впервые я поцеловалась в 13 лет, когда была в лагере. Причем после поцелуя я пришла в отряд и гордо заявила всем девчонкам, что потеряла девственность. Шума наделала столько, что желтой прессе и не снилось. Всем хотелось узнать подробности, детали, что да как. И, конечно, все хором рассмеялись, когда я рассказала о своем первом поцелуе. Тогда я абсолютно искренне думала, что он разделяет жизнь на ''до'' и ''после''».

Анна Плетнева, певица

«Однажды в лагере был тихий час. В нашу комнату девчонок в качестве наказания поставили провинившегося мальчика. Мы с ним начали друг друга дразнить. Он сказал, что сейчас возьмет и поцелует меня. Я ему ответила: ''А вот и не поцелуешь...''. Так мы долго спорили, пока наконец действительно не поцеловались по-настоящему. И продолжали делать это до окончания тихого часа. Но оказалось, что другие девочки в комнате не спали и подглядывали, а потом нажаловались вожатой. Вскоре на общелагерной линейке пионерке Плетневой был объявлен выговор за то, что она целовалось с пионером Петровым во время тихого часа».

Регина Тодоренко, телеведущая

«Мой первый поцелуй случился не в детском саду и не в первом классе. Я была уже взрослой 12-летней телочкой! Мы с театральной группой приехали выступать на Западную Украину и там, на дискотеке, я влюбилась в парня. Прямо с первого взгляда! Он тоже приехал на гастроли в составе театральной труппы. Мое маленькое детское сердце трепетало, когда я видела этого красивого молодого человека, который был старше меня на 6 лет. Представляете: мне 12, а ему — восемнадцать! Для меня это был очень взрослый мужчина. На одной из вечеринок мы играли в игру, что-то вроде ''Бутылочки'', тогда он выбрал меня и поцеловал. Только представьте, как было разбито мое сердце, когда мы уезжали домой. Всю дорогу в поезде я рыдала. Через пару лет, когда появились соцсети, я пыталась его найти, но у меня ничего не получилось. Так я потеряла свою первую любовь».

Агата Муцениеце, актриса

«Мой первый поцелуй случился в 14 лет, причем с девочкой, а не с мальчиком. У меня была подруга Аня, мы хорошо и близко общались. На тот момент ни я, ни она ни разу не целовались. И я предложила: ''Не будем глупить и научимся друг на друге, а когда мальчики станут к нам подкатывать, мы будем все знать''. И мы поцеловались. Вот такой вот первый поцелуй».

Алена Водонаева, бизнесвумен, телеведущая, писательница

«Первый поцелуй у меня произошел с мальчиком из параллельного класса. Его звали Денис Грилюк, нам было по 12 лет. Как-то, мы гуляли во дворе и, качаясь на качелях, поцеловались. Голова закружилась, земля ушла из-под ног, все взбудоражило мою юную душу. Тогда мне показалось, что это переход во взрослую жизнь, что я стала женщиной. Увы, Денис был слишком добрый и хороший, поэтому через месяц я его бросила. Уехала в лагерь и там влюбилась в другого, с которым потом целовалась на дискотеке».

Мария Погребняк, дизайнер

«Мы с Пашей знакомы со школы, и мой первый поцелуй случился именно с ним. Наши одноклассники и не подозревали, что мы нравимся друг другу. Каждый день я и Паша болтали по телефону часами напролет, а, встречаясь в школе, не могли даже поздороваться. Мы разговаривали только в общей компании, но и тут наше общение сводилось к жестким подколам. Одноклассники думали, что мы друг друга не перевариваем, поэтому и диалог ведем как враги. А мы просто скрывались. Мне было 17 лет, когда мы вместе пошли на день рождения друга, выпили шампанского. После праздника Паша решил проводить меня домой, и возле подъезда мы впервые поцеловались».

Надежда Сысоева, участница шоу Comedy Woman на ТНТ

«Впервые я поцеловалась по-настоящему в 17 лет с одноклассником. Это случилось на Новый год. Парень был очень смешной и, кстати, играл в КВН, так что, можно сказать, я с детства ценю в мужчинах чувство юмора. Конечно, сначала мы оба немного стеснялись, но потом расслабились. От первого поцелуя у меня остались только самые приятные впечатления».

Виктория Боня, дизайнер, телеведущая

«Мне было 13 лет, и я, можно сказать, встречалась с мальчиком: то есть он мне очень нравился, мы гуляли в одной компании, ходили за ручку, сидели в обнимку. Однажды он вызвался проводить меня до дома. Была черная-черная ночь, фонари почти не горели, вместо них улицу освещала полная луна. Мы уже подходили к подъезду, как вдруг он сказал: ''Можно тебя поцеловать?''. Моя первая мысль: ''А вдруг он поймет, что я никогда не целовалась? Как будет стыдно, неловко!''. Но я собралась, поставила себе задачу все сделать хорошо и на его вопрос ответила ''да''. И мы поцеловались. От эйфории я буквально взлетела на шестой этаж к себе в квартиру. Это было очень мило и романтично: под луной, у подъезда».

Алена Свиридова, певица, писательница

«В младших классах мне нравился один мальчик, со временем я его подзабыла, а потом он вновь нарисовался. Мне уже было 15 лет, и мы вместе отдыхали в трудовом лагере. Однажды он пригласил меня прогуляться. И именно тогда поцеловал, что для меня стало полной неожиданностью. Первый поцелуй был ошеломляющим, это можно сравнить с падением в пропасть. Правда, наши с ним ''отношения'' на этом и закончились, но мне полученных эмоций хватило надолго».

Настя Крайнова, певица

«Мой первый поцелуй случился еще в родном городе Гвардейске. Мне было 14 лет, и я влюбилась в парня по имени Игорь. Высокий, красивый, он ходил в модных тогда джинсах-трубах и был типа рэпер. Одним словом, очень крутой. Однажды мы сидели за какими-то гаражами, он подошел ко мне, обнял и начал целовать. Я тогда не знала о таком понятии как ''французский поцелуй'', поэтому вообще не поняла, что происходит. Когда все случилось, я парила на седьмом небе от счастья. Однако для него тот поцелуй ничего не значил, отношения не завязались. Тогда от обиды я сказала: ''Вот уеду в Москву, стану самой крутой, ты еще будешь за мной бегать!''. И вы не поверите: лет через пять я приехала в Гвардейск из столицы, уже будучи студенткой эстрадно-джазового училища, и он начал за мной ухаживать! В итоге мы стали встречаться. Правда, это продлилось недолго».