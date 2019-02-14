«Холост, юрист, живет в Америке»: Елена Малышева сватает своего 28-летнего сына

Елена Малышева редко делится подробностями личной жизни. Недавно ведущая программы «Жить здорово!» сделала исключение и дала интервью, в котором рассказала о своей семье.

1 2 3 4 5 Елена Малышева решила женить своего младшего сына Василия

На днях Елена Малышева стала гостьей программы Басты Gazlive. Телеведущая поведала владельцу лейбла «Газгольдер» о здоровье, работе на телевидении и семейной жизни.



В процессе разговора Баста также задал вопрос о детях Елены. В ответ на это Малышева поделилась, что смогла воспитать двух прекрасных сыновей. Телеведущая начала рассказывать о младшем, которого зовут Василий. По ее словам, 28-летний отпрыск живет на две страны, — Россию и Америку, потому что и там, и там, имеет свой бизнес.

«Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень, не передать!» — заявила она.

К слову, Баста поддержал свою гостью и поторопил будущих невест словами: «Налетайте, девчонки!». В конце передачи Малышева призналась, что семья является важной частью ее жизни, и она готова ради нее на все.

