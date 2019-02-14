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«Холост, юрист, живет в Америке»: Елена Малышева сватает своего 28-летнего сына

Елена Малышева редко делится подробностями личной жизни. Недавно ведущая программы «Жить здорово!» сделала исключение и дала интервью, в котором рассказала о своей семье.

На днях Елена Малышева стала гостьей программы Басты Gazlive. Телеведущая поведала владельцу лейбла «Газгольдер» о здоровье, работе на телевидении и семейной жизни.

В процессе разговора Баста также задал вопрос о детях Елены. В ответ на это Малышева поделилась, что смогла воспитать двух прекрасных сыновей. Телеведущая начала рассказывать о младшем, которого зовут Василий. По ее словам, 28-летний отпрыск живет на две страны, — Россию и Америку, потому что и там, и там, имеет свой бизнес.

«Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень, не передать!» — заявила она.

К слову, Баста поддержал свою гостью и поторопил будущих невест словами: «Налетайте, девчонки!». В конце передачи Малышева призналась, что семья является важной частью ее жизни, и она готова ради нее на все.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Persona Stars

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Лес рук !!!! :)

  • Ну нафиг такую свекровь))

  • Елена Васильевна, пользуйтесь фэйс- лифт тэйп, уже пора, чтоб личико V было, а не бульдожик (_).

  • Там , вроде, у Сябитовой дочка пропадает, можно их сосватать

  • Гость

    Елена Васильевна, пользуйтесь фэйс- лифт тэйп, уже пора, чтоб личико V было, а не бульдожик (_).

    Да не, у нее брыли вроде не висят, у нее просто голова квадратная.

  • Гость

    Там , вроде, у Сябитовой дочка пропадает, можно их сосватать

    неистово плюсую, тем более мамки ещё и коллеги по 1 каналу

  • Гость

    Там , вроде, у Сябитовой дочка пропадает, можно их сосватать

    И Бузова плачется, что одна уже 2 года , и сегодня в день влюбленных будет сидеть дома в одиночестве.

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