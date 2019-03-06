20-летний гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин встречается с 28-летней участницей программы «Давай поженимся»

Несколько лет назад в прессе стали появляться новости о том, что 24-летняя Алена Шишкова встречается с 17-летним сыном владельца одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений Никитой Мазепиным. Молодые люди никак не комментировали ситуацию, однако спустя некоторое время модель начала подогревать слухи о своем романе с гонщиком «Формулы-1». А уже через несколько месяцев Мазепина застали в компании другой красавицы отечественного шоу-бизнеса — Натальи Рудовой.
Как передает издание Super.ru, девушка прославилась благодаря своему блогу, в котором демонстрирует результаты интенсивных тренировок в спортзале.
Судя по информации портала, Ермоленко училась в художественной академии Санкт-Петербурга, однако бросила ее и начала работать тату-мастером. Кроме того, девушка приобрела известность благодаря своему участию в одном из выпусков шоу «Давай поженимся». С Мазепиным инстадива познакомилась год назад в ночном клубе Secret Room. Молодые люди никак не комментируют свои отношения и не делятся совместными снимками в микроблогах.