20-летний гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин встречается с 28-летней участницей программы «Давай поженимся»

Сын владельца «Уралхима» Никита Мазепин в светских кругах уже давно считается завидным женихом. На днях СМИ выяснили новые подробности личной жизни автогонщика.

СМИ рассекретили имя новой девушки Никиты Мазепина

Несколько лет назад в прессе стали появляться новости о том, что 24-летняя Алена Шишкова встречается с 17-летним сыном владельца одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений Никитой Мазепиным. Молодые люди никак не комментировали ситуацию, однако спустя некоторое время модель начала подогревать слухи о своем романе с гонщиком «Формулы-1». А уже через несколько месяцев Мазепина застали в компании другой красавицы отечественного шоу-бизнеса — Натальи Рудовой.

На днях стало известно, что 20-летний парень встречается с 28-летней звездой Инстаграма Анжеликой Ермоленко.

Как передает издание Super.ru, девушка прославилась благодаря своему блогу, в котором демонстрирует результаты интенсивных тренировок в спортзале.

1 2 3 4 По слухам, сердце гонщика «Формулы-1» занято 28-летней Анжеликой Ермоленко

Судя по информации портала, Ермоленко училась в художественной академии Санкт-Петербурга, однако бросила ее и начала работать тату-мастером. Кроме того, девушка приобрела известность благодаря своему участию в одном из выпусков шоу «Давай поженимся». С Мазепиным инстадива познакомилась год назад в ночном клубе Secret Room. Молодые люди никак не комментируют свои отношения и не делятся совместными снимками в микроблогах.