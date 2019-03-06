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20-летний гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин встречается с 28-летней участницей программы «Давай поженимся»

Сын владельца «Уралхима» Никита Мазепин в светских кругах уже давно считается завидным женихом. На днях СМИ выяснили новые подробности личной жизни автогонщика.
СМИ рассекретили имя новой девушки Никиты Мазепина
СМИ рассекретили имя новой девушки Никиты Мазепина

Несколько лет назад в прессе стали появляться новости о том, что 24-летняя Алена Шишкова встречается с 17-летним сыном владельца одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений Никитой Мазепиным. Молодые люди никак не комментировали ситуацию, однако спустя некоторое время модель начала подогревать слухи о своем романе с гонщиком «Формулы-1». А уже через несколько месяцев Мазепина застали в компании другой красавицы отечественного шоу-бизнеса — Натальи Рудовой.

На днях стало известно, что 20-летний парень встречается с 28-летней звездой Инстаграма Анжеликой Ермоленко.

Как передает издание Super.ru, девушка прославилась благодаря своему блогу, в котором демонстрирует результаты интенсивных тренировок в спортзале.

  • Анжелика Ермоленко
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    По слухам, сердце гонщика «Формулы-1» занято 28-летней Анжеликой Ермоленко
    Смотреть галерею

Судя по информации портала, Ермоленко училась в художественной академии Санкт-Петербурга, однако бросила ее и начала работать тату-мастером. Кроме того, девушка приобрела известность благодаря своему участию в одном из выпусков шоу «Давай поженимся». С Мазепиным инстадива познакомилась год назад в ночном клубе Secret Room. Молодые люди никак не комментируют свои отношения и не делятся совместными снимками в микроблогах.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • И зачем она ему !? У него их много ещё будет

  • «Давно считается завидным женихом» это как?)) если ему сейчас 20, то 10 лет он уже завидный жених??

  • Классный юный парень, в булущем мужчина будет👍, с Шишковой он лучше смотрелся, типаж что ли один.

  • гонщик формулы 1 громко сказано один раз выпустили на тестах несколько кругов сделать как резервный пилот и попал туда явно благодаря папиным деньгам

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