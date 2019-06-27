История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства

27 июня свое 36-летие отмечает Алсу. В последнее время певицу и ее мужа Яна Абрамова не обсуждал лишь ленивый — причем не только из-за скандала, связанного с детским «Голосом». Несмотря на обвинения в подтасовке результатов музыкального конкурса, слухов о разводе и прочих нелицеприятных подробностях, касающихся семьи Алсу, супруги продолжают выступать единым фронтом, демонстрируя олимпийское спокойствие и гармонию. В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.

Ян Абрамов и Алсу

«У нас все было как в кино. До сих пор не могу без восхищения вспоминать о том, как Ян ухаживал за мной. Роскошные отели, огромные букеты цветов, неожиданные сюрпризы… Мы вместе уже много лет, но Ян по-прежнему не устает удивлять и восхищать меня», — делилась ранее с журналистами Алсу.



Согласитесь, после 13 лет брака и рождения троих детей мало кто отзывается о своем избраннике с тем же трепетом и нежностью, что и во время конфетно-букетного периода. Но, судя по всему, знаменитой певице до сих пор удается всем сердцем любить супруга. Ну чем не герои романтической киноленты?

И хотя об отношениях Алсу и Яна Абрамова фильма пока не сняли, их любовь все же стала объектом самого пристального внимания общественности — ведь все мы любим сказки о прекрасном принце, который завоевал сердце возлюбленной своими подвигами.

По словам Яна, он влюбился в Алсу задолго до их знакомства. Сын крупного российского банкира пересматривал клипы восходящей звезды и заслушивал ее музыкальные альбомы, мечтая когда-нибудь встретиться с сероглазой красавицей.

Кадр из клипа Solo (2000)

К слову, сам Абрамов слыл весьма завидным женихом — и не только из-за внушительного наследства отца-банкира. После окончания школы Ян уехал учиться в США, где начал самостоятельную жизнь: получил диплом, основал успешное дело, выучил три языка и даже успел поработать над выпуском собственного журнала.

Поговаривают, что после переезда предпринимателя из Штатов в Россию его расположения пытались добиться Ксения Собчак, Анастасия Волочкова и даже Алина Кабаева. Правда, ни одной из них так и не удалось покорить миллионера.

Да и разве это было возможно, когда Ян так часто (и как будто случайно) сталкивался на светских тусовках с Алсу?

Цель близко

В течение нескольких лет будущие супруги виделись в ночных клубах и ресторанах. Папарацци постоянно делали новые совместные кадры звезды и миллионера — но, если верить Алсу, тогда дальше пары фраз раз, брошенных раз в несколько месяцев, дело у них не заходило. По словам певицы, действительно близкие отношения между ними завязались лишь в 2005-м, хотя первые совместные снимки датируются еще 2002 годом.

«Однажды мне позвонила моя давняя подруга певица Ариана и предложила познакомиться с ''замечательным парнем'' по имени Ян. Она назначила дату и место встречи. Кто же знал, что ее выбор падет на одно из самых пафосных заведений столицы! Я пришла туда в джинсах с прорехами, в футболке, кепке — в общем, так, как привыкла одеваться в Лондоне. В роскошных интерьерах я чувствовала себя страшно неловко. Однако главное испытание было впереди», — вспоминала о первом официальном свидании с будущим мужем звезда.

Появление Абрамова сильно ее смутило. Дорогой костюм, старательно уложенная прическа и целая охапка цветов — вероятно, влюбленный долго готовился, чтобы произвести впечатление на девушку.



«От стыда за свой неподобающий внешний вид я готова была залезть под стол, провалиться под землю… Но уже через пять минут Яну удалось избавить меня от скованности — он настолько очаровал меня эрудицией и чувством юмора, что наше первое общение продолжалось пять часов», — рассказывала журналистам певица.

Ни шагу назад

Следующее свидание пары состоялось уже через два дня после первого и стало поворотным моментом в отношениях Алсу и Яна. Чтобы сразить свою спутницу, во время встречи молодой человек похвастал, что умеет играть на рояле. Он поспешил продемонстрировать свое мастерство, исполнив отрывки… сразу из двадцати песен звезды!

«Я была потрясена до глубины души, ведь многие из композиций практически не появлялись в эфире радио и ТВ!» — вспоминала потрясенная девушка.

Подготовке Абрамова к встречам с возлюбленной можно только позавидовать.

Мужчина засыпал лепестками роз все пространство шикарных номеров в отелях, дарил Алсу роскошные подарки и устраивал сюрпризы, достойные сценария шоу «Холостяк».



«Однажды Ян пообещал встретить меня в аэропорту. Я и не подозревала, что увижу его прямо на посадочной полосе! К моему самолету катился трап, на верхней ступеньке которого стоял Ян с букетом, — разве такое получится когда-нибудь забыть?» — делилась Алсу.

А всего через два месяца после первой близкой встречи, во время ужина на терассе одного из ресторанов Парижа, Абрамов встал перед возлюбленной на одно колено и попросил стать его женой. Алсу ни секунды не думала перед тем, как выразить свое согласие.

Предсвадебные хлопоты

Несмотря на скорую помолвку, к тому, чтобы стать супругами, влюбленные шли около полугода. Задуманное ими помпезное торжество требовало тщательной подготовки и солидных даже по меркам крупных бизнесменов вложений. Но имели место и другие не менее важные аспекты.

Для начала Ян и Алсу познакомили друг с другом своих родителей. К счастью, с этим пунктом у них проблем не возникло — обе влиятельные семьи были только рады породниться.

К тому же, перед тем, как подать заявление в ЗАГС, молодые люди получили благословение у своих духовных отцов.

Пара придерживается разных вероисповеданий: Ян — иудей, Алсу — мусульманка. Кстати, какому учению теперь следуют их дети, доподлинно общественности неизвестно.

Торжество Алсу и Абрамова было назначено на 18 марта 2006 года. Впрочем, мало кто знает, что молодые люди стали мужем и женой немного раньше — сначала они расписались в Грибоедовском ЗАГСе столицы и отметили это событие в кругу семьи.

Пели и плясали

Свадьба знаменитой пары стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса. По неофициальным данным, торжество обошлось жениху, который благородно взял все расходы на себя, в 3,5 миллиона долларов.

На праздник было решено пригласить так много гостей, что одного ресторана им бы точно не хватило. Решение было найдено: Абрамов выкупил… целый концертный зал «Россия» в «Лужниках»!



Чтобы придать зданию торжественный антураж, оно было заблаговременно украшено дорогим декором, атласными тканями и даже красочными витражами с цветами. Перед началом церемонии Ян окружил концертный зал плотным кольцом охранников, которые должны были обеспечить безопасность собравшихся там политиков, бизнесменов и селебов, а также проследить за тем, чтобы внутрь не пробрался ни один нежелательный папарацци.



Кстати, за поимку каждого фотоохотника жених пообещал телохранителям вручать по одной тысяче долларов.

И все же некоторым журналистам посчастливилось попасть на свадьбу Алсу. Они-то потом и рассказали всем, что свидетельство о браке молодоженам вручал мэр Москвы Юрий Лужков, красноречивые тосты произносил Владимир Жириновский, а легендарная итальянская группа Ricchi e Poveri посвящала влюбленным свои лучшие хиты.

Отец жениха подарил новоиспеченным супругам пентхаус в центре Москвы, а отец невесты — загородный дом в Подмосковье. Отличились щедростью и друзья пары: приятели Яна преподнесли супругам мощный внедорожник, а коллеги по сцене буквально осыпали Алсу и ее мужа украшениями с бриллиантами. По слухам, жених выделил отдельный кордон охраны для презентов!

Женское счастье

Среди роскошных свадебных подношений был и один символичный, пусть и менее дорогой подарок — Олег Газманов подарил паре коляску и памперсы, тем самым намекнув, что им пора задуматься о пополнении семьи. Кто же знал, что Алсу на тот момент уже была беременна первенцем!

Через полгода после скорой свадьбы Алсу и Ян впервые стали родителями. Выбрать имя для дочери было поручено счастливому отцу. Чтобы выразить почтение родственникам своей супруги, Абрамов назвал малышку Сафиной, таким образом обыграв девичью фамилию жены — Сафина.

Еще через полтора года, в апреле 2008-го, на свет появилась вторая дочь пары, которую они назвали Микеллой.

Испытав счастье материнства, Алсу поняла, что не готова надолго оставлять семью ради гастролей, музыкальных конкурсов и уж тем более корпоративов — хотя после рождения Микеллы ее даже приглашали сниматься в кино.



Поговаривают, что продолжать развивать сольную карьеру Алсу запретил муж, а она, как послушная мусульманская жена, решила довольствоваться редкими выпусками новых синглов и нерегулярными выступлениями в Москве.

«Это нереально совмещать с семейной жизнью. Не представляю ситуацию, что я с утра до ночи пропадаю где-то на съемках, и мой муж к этому с пониманием относится», — объясняла Алсу.

Впрочем, иногда при попытке опровергнуть «желтые» заголовки СМИ о том, что Ян Абрамов — «тиран» и «домостроевец», исполнительница отказывалась от ранее сказанных слов. «Муж никогда не запрещал мне петь на сцене. Да, я отказалась от гастролей, но это лично мое решение. А корпоративов у меня и до замужества особо не было», — говорила певица.

К тому же, если верить Алсу, в период своего музыкального «взлета» она уже мечтала о замужестве, а не о покорении шоу-бизнеса. А ведь на тот момент девушке не исполнилось и 18 лет!



«Если прочесть мои ранние интервью, то уже тогда я говорила, что хочу другой жизни. И как только встречу своего мужчину, для меня не встанет вопрос, что выбрать: семью или карьеру. Как раз в тот период я и познакомилась с Яном. Наши отношения развивались стремительно: мы часто куда-то летали вместе, постоянно виделись, мне хотелось быть с ним 24 часа в сутки. Такая была романтика! Я забыла про все: про друзей, подруг — даже про работу. И, кстати, я ни секунды не пожалела об этом!» — уверяла звезда.

Тишь да гладь?

Этой весной Алсу и Ян Абрамов отметили 13-ю годовщину со дня свадьбы. Вскоре после этого в Сети распространились слухи о том, что супруги планируют… развестись.

Инсайдеры то и дело обсуждали неверность Яна, а любопытные интернет-пользователи старательно выискивали в микроблоге певицы намеки на разлад, и таких, как многим казалось, находилось немало.

«Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря! А шуми уже только тогда, когда на то есть реальные основания!» — делилась женской мудростью с фолловерами знаменитость. «Никто не застрахован от испытаний, горечи и разочарований. В жизни случается все. Но я надеюсь, что мы с мужем все же состаримся вместе, на одной подушке», — также размышляла Алсу.

Впрочем, в скором времени певица и ее супруг развеяли домыслы хейтеров, появившись вместе на шоу «Голос. Дети». На конкурсе супруги поддерживали свою младшую дочь Микеллу, победа которой, как все мы знаем, вызвала первый в истории программы скандал.

«Самое главное — ты»

После новости о накрутке голосов на детском конкурсе о семье Алсу стали говорить все больше, однако сами супруги будто ушли в подполье. В своем микроблоге певица делится лишь редкими снимками, посвященными прошедшим концертам, и размышлениями о дальнейших творческих планах. О муже в последний раз Алсу говорила еще весной. Впрочем, тогда артистка дала понять, что слухи о разладе в ее семье надуманы от и до.

Ян и Алсу вместе с дочерьми

«Знаю, откуда это все. В соцсетях я практически не выкладываю наши с Яном совместные фотографии. И несмотря на то, что я их не выкладывала и раньше, все равно в какой-то момент поднимается волна: ''А-а-а! Так, наверное, Алсу развелась!''. Дело в том, что мы с мужем не сторонники выставлять на всеобщее обозрение нашу семейную жизнь — что съел на завтрак, с кем встретился, что делается дома. Мужа вообще нет в соцсетях, а мои посты — больше о работе», — сказала звезда в интервью изданию «7 Дней».

В этом же разговоре с корреспондентом знаменитость поведала, что за долгие годы брака им с мужем удалось сохранить гармоничные отношения, в которых он — безоговорочный лидер.

«За ним остается последнее слово — как скажет, так и будет. Дочери знают, что если мама что-то разрешила, это следует еще и с папой согласовать. Да и я сама все вопросы, связанные с карьерой, делами, обсуждаю с мужем. Мы нередко спорим. Правда, если возникают разногласия, не ссоримся. У нас нет такого, чтобы ''Женщина, молчи!'' Но в результате мы всегда приходим к тому, что муж прав», — поделилась певица.



1 2 3 ... 12 В этом году Алсу и Ян Абрамов отпраздновали 13-летнюю годовщину свадьбы

Что же, позиция скрывать подробности личной жизни вполне объяснима, учитывая суровые реалии жестокого мира шоу-бизнеса. Но все же надеемся, что сегодня, в честь своего дня рождения, Алсу изменит своим принципам и поделится с фолловерами кадрами, на которых будет запечатлен и Ян Абрамов.