Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

В середине мая Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе неожиданно сообщили своим фолловерам, что разводятся.
Судя по всему, инициатором разрыва выступила Нино. Женщина уже успела признаться журналистам, что разочаровалась в семейной жизни с артистом.
Развод дался паре очень тяжело — в особенности Плетневу. Чтобы прийти в себя, Кирилл стал регулярно выкладывать в свой микроблог ролики, в которых он делился мыслями по поводу случившегося.
В ролике мужчина рассказал о своих методах борьбы с кризисом — оказывается, ему становится легче после занятий боксом. Также Плетнев поведал о планах на будущее — в новые отношения он вступать пока не стремится.
«Мне говорили — мол, клин клином вышибают, ищи скорее новую любовь. Но я к этому не готов. Набираюсь сил и душевного тепла. Знаете, раньше, когда я становился свободен и только начинал чувствовать себя счастливым, в меня сразу вцеплялась какая-нибудь женщина. Но сейчас я так не хочу. Пусть новая жизнь начнется иначе», — считает Кирилл.