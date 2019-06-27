Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака. Теперь актер регулярно делится своими эмоциями по поводу проблем в личной жизни и дальнейшими планами на будущее.

Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе

В середине мая Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе неожиданно сообщили своим фолловерам, что разводятся.

На момент заявления о разрыве отношений актеры, которые воспитывают общего сына Сашу, состояли в браке всего чуть больше года.

Судя по всему, инициатором разрыва выступила Нино. Женщина уже успела признаться журналистам, что разочаровалась в семейной жизни с артистом.

Развод дался паре очень тяжело — в особенности Плетневу. Чтобы прийти в себя, Кирилл стал регулярно выкладывать в свой микроблог ролики, в которых он делился мыслями по поводу случившегося.

На днях на странице актера в Инстаграме появилось еще одно видео-рассуждение.

В ролике мужчина рассказал о своих методах борьбы с кризисом — оказывается, ему становится легче после занятий боксом. Также Плетнев поведал о планах на будущее — в новые отношения он вступать пока не стремится.

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«Мне говорили — мол, клин клином вышибают, ищи скорее новую любовь. Но я к этому не готов. Набираюсь сил и душевного тепла. Знаете, раньше, когда я становился свободен и только начинал чувствовать себя счастливым, в меня сразу вцеплялась какая-нибудь женщина. Но сейчас я так не хочу. Пусть новая жизнь начнется иначе», — считает Кирилл.