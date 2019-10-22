«В эпоху Инстаграма новые русские понтуются чувствами»: Лена Ленина о звездах, которые кричат о своей любви к мужьям

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой! Лена Ленина, владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной», успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка решила выразить свое мнение по поводу знаменитых отечественных пар, которые любят выставлять чувства напоказ.



Лена Ленина

Явление «новые русские» не ново. Похожая категория была во Франции в начале прошлого века и называлась «нувориши», что означало «новые богатые». Суть понятия заключается в усиленной демонстрации своего благополучия. Старые французские аристократы с опаской относились ко всем, кто понтуется дорогими автомобилями, обильными бриллиантами и китчевым убранством домов.

Так нувориши пытались прокричать всему миру, что они тоже крутые, чтобы попасть в высший свет.

Мудрые представители знати знали, что тот, кто давно и успешно богат, уже не кичится благами и внешними проявлениями достатка, а просто живет в этом люксе по старой привычке. Поэтому потертый крокодиловый портфель Hermes или замшевые заплатки на кашемировом пиджаке были более убедительным доказательством того, что дворянин давно богат.

О наших «новых русских» знают не только у нас, но и на Западе, куда по туристическим каналам проник этот усыпанный стразами феномен. Российские туристы с ароматом J'Adore Dior во всю грудь или в тотал-луке Dolce & Gabbana тоже хотели, чтобы их принимали за своих в состоятельных кругах в Европе и Америке, поэтому старались изо всех сил продемонстрировать новую модель автомобиля, высокий золоченый забор и крупные камни на разукрашенных женах.

В эпоху Инстаграма «новые русские» не изменились: они также «понтуются» своей крутостью, только вот к кабриолетам и «дубаям» добавились еще и чувства.

Сегодня самый раздражающий bling-bling — это хвастовство личным счастьем. И чем больше бахвальство, тем больше оно раздражает, тем чаще умеющие читать между строк подозревают неладное. Так ли уверены в своем громадном счастье те, кто громче других кричит о нем?

Анастасия и Дмитрий Тарасовы

Самой раздражающей романтикой стала публичная любовь очень красивой пары Костенко-Тарасов. Вторая беременность Насти для любого семейного психолога означает естественное снижение темпа сексуального ритма в паре. Но Настенька так кричит о любви к ней мужа, так много выкладывает горячих поцелуев и страстных объятий, что можно заподозрить ее «нуворишскую» неуверенность в супруге.

Известно, что футболисты не отличаются верностью, и Тарасов это уже однажды громко доказал.

А «верность» беременным так и вообще притча во языцех у сексологов. Поэтому чем громче романтически вопиет микроблог беременной красавицы, тем больше мы подозреваем ее неуверенность в себе и своем счастье. Мы ведь знаем, что мужчина часто расслабляется под предлогом «Кому она нужна с двумя детьми?».

Конечно, Тарасову, которому и так досталось проклятий после измены Бузовой, теперь совсем не комильфо даже дышать налево, иначе гнев российских женщин будет велик. Но природа человеческой сексуальности уже доказала истории, что ни стыда, ни мозгов она не имеет.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Другой «новый русский» любви в Инстаграме — это, разумеется, Ксения Бородина. И чем дальше в «семейный лес» с кавказским мужчиной, тем больше дров красавица подкидывает в огонь своей публичной романтики. Недавно совсем уже долюбилась до того, что оду сложила: записала и спела песню, прославляющую любимого мужа.



Хейтеры говорят, что ей не дает покоя слава другой поющей телеведущей. И чем больше злые языки хейтеров шепчут о волатильности рубля и Омара, тем громче кричат соцсети Ксюши о любви и семейных ценностях.

Опять, скажет психолог, неуверенность в муже? Или в себе?

Коварные физиологи утверждают, что мозг человека не может вечно производить гормоны, свойственные первым месяцам страсти. А значит вечной сексуальной любви не бывает. Ей три года от силы дают. А сколько длится огромная романтическая любовь супругов? Ай. Вот и поди внуши горячему брюнету, что семейные ценности и верность важнее страсти.

Ольга Бузова

Еще один пример вопиющего личного счастья в публичном пространстве, хоть и не в паре, это Ольга Бузова. Оленька так неистово счастлива, так рьяно смешлива, так неукротимо весела, так дико сексуальна, так яростно любит «своих людей» и так бешено довольна жизнью, что и любой самопровозглашенный психолог из ток-шоу заподозрит неладное. Он, циничный, скажет: тикающие часики превратились в гремящие куранты и оглушительные колокола.

А если Оля все же найдет свое счастье, то, выставив его голенького на всеобщее обсуждение, она рискует его потерять.

Какой же мужик потерпит публичную порку по самому нежному месту? Если, конечно, он не корыстный охотник за славой. Да и тот может стать импотентом с непривычки.

Ханна и Пашу

Певица Ханна — еще один блестящий представитель новых русских романтиков. Хотя в ее аккаунте всегда можно увидеть и старые «новорусские» понты в виде брендовых сумок и прочих признаков резкого взлета финансового благополучия.

Но самыми раздражающими хейтеров «ми-ми-ми» являются как писанные с пин-ап-календарей 1960-х романтические картинки с нарядным младенцем и аккуратненьким мужем.

Гламурная романтика, доведенная до китча стиля рококо, и роскошные постановочные фото, превращающие обычную жизнь в череду почтовых открыток, вызывают просто скрежет зубов у одиноких и менее удачливых в личной жизни фолловерш. Так сладко, что сахар скрипит на коронках, а его патока залепила их пищеварительный тракт. А что же на самом деле? И как потом признаваться, что бывало менее сладко и даже горько? И я не про свадебный ритуал.



1 2 3 ... 15 Лена Ленина порассуждала о знаменитых парах, которые публично демонстрируют любовь

Всех чванливых «новорусских» красавиц, кичащихся своим личным счастьем, хочу призвать к осторожности и предостеречь недавним примером вопиющего романтизма публичной любви другой красивой пары — Риты Дакоты и Влада Соколовского. Она превратилась в публичное неистовое изрыгание яда и унизительное заплевывание желчью.



А может, настоящее счастье любит тишину, а не соцсети?