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Падчерица Ивана Урганта резко ответила на критику своего романа с темнокожим парнем

На днях публике стало известно, что 19-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем из Нью-Йорка. Не все спокойно отнеслись к этой новости — Эрике и ее бойфренду даже пришлось отвечать на нападки хейтеров!
Эрика Куталия
Эрика Куталия с возлюбленным

На прошлой неделе приемная дочь Ивана Урганта опубликовала на своей странице первое фото с новым бойфрендом. Молодого человека зовут Муса, и, скорее всего, они с Эрикой познакомились во время учебы в школе дизайна Parsons School of Design.

Российские интернет-пользователи с критикой отнеслись к новому роману девушки. 

На страницах Эрики и Мусы в социальных сетях появилось немало негативных комментариев. Фолловерам даже все равно, что молодой человек не понимает по-русски — они продолжают адресовывать ему довольно обидные высказывания. 

Эрика Куталия
 

«И как, интересно, Ургант отнесся к выбору дочери?» — задаются вопросом многие хейтеры. «Бедный Ваня, внуки будут шахтерами», — язвительно написал один из интернет-пользователей. 

Последнее не могло не задеть молодую пару. 

Эрика встала на защиту своих отношений и ответила на оскорбления. «Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. А мы, надеюсь, разберемся с такой ''тяжелой'' ситуацией», — написала девушка. 

Впрочем, некоторые поддержали выбор Эрики. «Вы отличная пара и классно смотритесь вместе», «Молодец, девчонка! Какого горячего парня себе отхватила», — прокомментировали подписчики. 

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23 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @e_ttg, @savemusa/Instagram
Теги

Эрика Куталия, Иван Ургант

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Симпотичный парень. А чего еще ждать от комментов, если о великлм русском шовинизме еще в 18м веке стихи слагали

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