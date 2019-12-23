Падчерица Ивана Урганта резко ответила на критику своего романа с темнокожим парнем

На днях публике стало известно, что 19-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем из Нью-Йорка. Не все спокойно отнеслись к этой новости — Эрике и ее бойфренду даже пришлось отвечать на нападки хейтеров!

Эрика Куталия с возлюбленным

На прошлой неделе приемная дочь Ивана Урганта опубликовала на своей странице первое фото с новым бойфрендом. Молодого человека зовут Муса, и, скорее всего, они с Эрикой познакомились во время учебы в школе дизайна Parsons School of Design.

Российские интернет-пользователи с критикой отнеслись к новому роману девушки.

На страницах Эрики и Мусы в социальных сетях появилось немало негативных комментариев. Фолловерам даже все равно, что молодой человек не понимает по-русски — они продолжают адресовывать ему довольно обидные высказывания.

«И как, интересно, Ургант отнесся к выбору дочери?» — задаются вопросом многие хейтеры. «Бедный Ваня, внуки будут шахтерами», — язвительно написал один из интернет-пользователей.

Последнее не могло не задеть молодую пару.

Эрика встала на защиту своих отношений и ответила на оскорбления. «Главное, чтобы ваши внуки не были шахтерами. А мы, надеюсь, разберемся с такой ''тяжелой'' ситуацией», — написала девушка.

1 2 3 ... 10 В Сети критикуют нового бойфренда падчерицы Ивана Урганта

Впрочем, некоторые поддержали выбор Эрики. «Вы отличная пара и классно смотритесь вместе», «Молодец, девчонка! Какого горячего парня себе отхватила», — прокомментировали подписчики.