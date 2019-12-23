Янис Тимма познакомил Анну Седокову со своей старшей сестрой

Отношения Анны Седоковой и Яниса Тиммы развиваются невероятно стремительно! Кажется, баскетболист уже представил возлюбленную некоторым членам своей семьи.

Анна Седокова и Янис Тимма

Вот уже несколько месяцев 37-летняя Анна Седокова встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. За прошедшее время пара успела столкнуться с небывалым количеством критики.

Все потому, что в начале романа с певицей спортсмен еще был официально женат.

Несмотря на наличие неудачного любовного опыта и у Яниса, и у Анны, знаменитости считают, что предназначены друг другу судьбой, и даже не думают скрывать от публики детали своих отношений.

Минувшее воскресенье влюбленные провели вместе. Сначала Седокова и Тимма отвезли корм и игрушки в приют для собак, а после поехали погулять по Красной площади.

Кажется, в этот момент к паре присоединилась старшая сестра Яниса Лелда.

С разницей в несколько минут спортсмен опубликовал в своих инстаграм-историях и фото с родственницей, и видео, снятое в том же самом месте Седоковой.

1 2 3 ... 10 В гости к Янису Тимме приехала из Латвии старшая сестра Лелда

Наверняка сестра Яниса приехала в Россию не только ради встречи с братом, но и для того, чтобы познакомиться с его избранницей. Интересно, поладили ли женщины?