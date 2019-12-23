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Янис Тимма познакомил Анну Седокову со своей старшей сестрой

Отношения Анны Седоковой и Яниса Тиммы развиваются невероятно стремительно! Кажется, баскетболист уже представил возлюбленную некоторым членам своей семьи. 
Анна Седокова
Анна Седокова и Янис Тимма

Вот уже несколько месяцев 37-летняя Анна Седокова встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. За прошедшее время пара успела столкнуться с небывалым количеством критики.

Все потому, что в начале романа с певицей спортсмен еще был официально женат. 

Несмотря на наличие неудачного любовного опыта и у Яниса, и у Анны, знаменитости считают, что предназначены друг другу судьбой, и даже не думают скрывать от публики детали своих отношений. 

Анна Седокова
 

Минувшее воскресенье влюбленные провели вместе. Сначала Седокова и Тимма отвезли корм и игрушки в приют для собак, а после поехали погулять по Красной площади. 

Кажется, в этот момент к паре присоединилась старшая сестра Яниса Лелда. 

С разницей в несколько минут спортсмен опубликовал в своих инстаграм-историях и фото с родственницей, и видео, снятое в том же самом месте Седоковой. 

Наверняка сестра Яниса приехала в Россию не только ради встречи с братом, но и для того, чтобы познакомиться с его избранницей. Интересно, поладили ли женщины?

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23 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @annasedokova, @janis.timma/Instagram
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Анна Седокова

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