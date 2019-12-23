Янис Тимма познакомил Анну Седокову со своей старшей сестрой

Вот уже несколько месяцев 37-летняя Анна Седокова встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. За прошедшее время пара успела столкнуться с небывалым количеством критики.
Несмотря на наличие неудачного любовного опыта и у Яниса, и у Анны, знаменитости считают, что предназначены друг другу судьбой, и даже не думают скрывать от публики детали своих отношений.
Минувшее воскресенье влюбленные провели вместе. Сначала Седокова и Тимма отвезли корм и игрушки в приют для собак, а после поехали погулять по Красной площади.
С разницей в несколько минут спортсмен опубликовал в своих инстаграм-историях и фото с родственницей, и видео, снятое в том же самом месте Седоковой.
Наверняка сестра Яниса приехала в Россию не только ради встречи с братом, но и для того, чтобы познакомиться с его избранницей. Интересно, поладили ли женщины?