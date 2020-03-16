Незадолго до начала шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова признавалась, что идет на проект, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать начать новые отношения после болезненного разрыва с мужем.

Знакомство и последующее общение Антона Криворотова с Миланой не произвело на него особенного впечатления, и на первой церемонии роз он хотел попрощаться с девушкой.

Чувствуя надвигающуюся угрозу, Тюльпанова пригласила «холостяка» на разговор, где, расплакавшись, признавалась, что ей очень важно остаться, так как она хочет вновь научиться доверять мужчинам. Криворотов ее услышал и оставил в проекте.