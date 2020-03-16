«Холостяк» Антон Криворотов так и не проникся чувствами к Милане Тюльпановой, и она покинула шоу

Антон Криворотов безжалостно прощается с девушками, к которым у него не лежит душа. В третьей серии проекта, которая была показана 15 марта, он отправил домой сразу двух участниц. В том числе и Милану Тюльпанову. 

Милана Тюльпанова
Милана Тюльпанова

Незадолго до начала шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова признавалась, что идет на проект, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать начать новые отношения после болезненного разрыва с мужем. 

Знакомство и последующее общение Антона Криворотова с Миланой не произвело на него особенного впечатления, и на первой церемонии роз он хотел попрощаться с девушкой.

Чувствуя надвигающуюся угрозу, Тюльпанова пригласила «холостяка» на разговор, где, расплакавшись, признавалась, что ей очень важно остаться, так как она хочет вновь научиться доверять мужчинам. Криворотов ее услышал и оставил в проекте. 

К третьей серии (которая снималась в октябре 2019-го) в Сети появились слухи, что Милана принимает участие в шоу. По словам Тюльпановой, бывший муж стал угрожать ей лишением родительских прав.

Тем не менее девушка была настроена продолжать участие в «Холостяке». А вот Антон был явно другого мнения.

На церемонии роз, когда в руках у Криворотова оставался последний цветок, а перед ним стояли Виктория Маснюк и Милана Тюльпанова, он подозвал к себе последнюю. Однако розу не вручил, а пригласил поговорить наедине. 

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В третьей серии Милана Тюльпанова призналась, что бывший муж хочет снова забрать у нее ребенка
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Во время беседы тет-а-тет Антон отметил, что он человек, у которого семья на первом месте, и потому он не может позволить, чтобы мать находилась вдали от сына. По глазам Миланы было видно, что она несогласна с таким решением «холостяка», но спорить было бесполезно. Со словами «Я тебя услышала... Я поняла» Тюльпанова села в машину и покинула шоу.  

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Криворотов скривив рот Миланку замуж не зовет:))
  • У нее мимика нездорового человека, еа видео так себе, только на фотках симпатичная
  • Антон Криворотов 😂😂😂 етить колотить🤣🤣 извините 😄

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