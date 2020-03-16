Незадолго до начала шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова признавалась, что идет на проект, чтобы выйти из зоны комфорта и попробовать начать новые отношения после болезненного разрыва с мужем.
Знакомство и последующее общение Антона Криворотова с Миланой не произвело на него особенного впечатления, и на первой церемонии роз он хотел попрощаться с девушкой.
Чувствуя надвигающуюся угрозу, Тюльпанова пригласила «холостяка» на разговор, где, расплакавшись, признавалась, что ей очень важно остаться, так как она хочет вновь научиться доверять мужчинам. Криворотов ее услышал и оставил в проекте.
К третьей серии (которая снималась в октябре 2019-го) в Сети появились слухи, что Милана принимает участие в шоу. По словам Тюльпановой, бывший муж стал угрожать ей лишением родительских прав.
Тем не менее девушка была настроена продолжать участие в «Холостяке». А вот Антон был явно другого мнения.
На церемонии роз, когда в руках у Криворотова оставался последний цветок, а перед ним стояли Виктория Маснюк и Милана Тюльпанова, он подозвал к себе последнюю. Однако розу не вручил, а пригласил поговорить наедине.
Во время беседы тет-а-тет Антон отметил, что он человек, у которого семья на первом месте, и потому он не может позволить, чтобы мать находилась вдали от сына. По глазам Миланы было видно, что она несогласна с таким решением «холостяка», но спорить было бесполезно. Со словами «Я тебя услышала... Я поняла» Тюльпанова села в машину и покинула шоу.
16 марта 2020 · ·
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