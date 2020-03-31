На протяжении 11 месяцев после расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера публика то и дело приписывала обоим новые романы. И если звезда «Мальчишника в Вегасе» старался держаться в стороне от шумных вечеринок и светских мероприятий (или приходил на них с очаровательной спутницей — малышкой Леа), то супермодель совсем скоро была замечена в компании нового мужчины. И не одного.
Алек Максвелл (креативный директор британского Vogue), Роан Папье (фотограф и ближайший друг Ирины), Риккардо Тиши (partner in crime, дизайнер Burberry и лучший спутник на модных вечеринках) — список можно продолжать, но выглядит он, скажем прямо, безобидно. Большая часть Ириных «кавалеров», безусловно, умея ценить женскую красоту и ею восхищаться, в личных целях предпочитают все-таки себе подобных.
Именно поэтому недавний выход 34-летней Ирины Шейк вместе с 33-летним Вито Шнабелем сразил нас наповал. Еще бы, ведь этот галерист и любитель лоферов Loro Piana — парень всех достоинств. Тут и происхождение, и воспитание, и безупречный вкус — причем как в искусстве, так и во всем, что касается женщин.
27 марта Вито и Ирина, не прячась от папарацци, смело гуляли по Нью-Йорку, нарушая правила самоизоляции. За руки они не держались, а о поцелуях — даже самых невинных — и речи не шло. И все же по окончании вылазки на пустующие улицы Манхэттена знаменитости нырнули в подъезд Вито. Уже одного этого было достаточно, чтобы возникли слухи о горячем, но неоднозначном романе.
Сын режиссера и художника Джулиана Шнабеля, Вито по праву рождения был вхож в американское высшее общество. Папа дружил со звездами, что оставалось Вито? Еще с детства он проявлял себя как парень неординарный, безразличный к общественному мнению. Особой привлекательностью, по мнению таблоидов, он не отличался, зато его выделяла харизматичность, цепкий ум и отсутствие предубеждений — благодатная почва для скучающих моделей и актрис за тридцать.
Будучи школьником, он встречался с моделью Фрэнки Рэйдер, «ангелом» VS и cover-girl Sports Illustrated Swimsuit. Она была старше на 11 лет, а Вито вообще делал по вечерам уроки, но зато разговор мог поддержать с уверенностью бывалого и за словом в карман не лез.
Многие были удивлены такому выбору перспективного юноши. Но дальше — больше. И старше. С отважностью опытного бойца Шнабель-младший брал такие бастионы как Хайди Клум, Эль Макферсон и Деми Мур, которые оказывались неизменно старше его на 13, 22 и даже 24 года, соответственно... Предприимчивый Шнабель всегда оказывался в нужном месте в нужное время: подставил крепкое плечо, когда разводилась Хайди, развлекал расставшуюся с Эштоном Катчером Деми, был рядом, когда заскучала красотка-Эль.
Последняя, кстати, ушла от Вито именно по причине разницы в возрасте — когда они встречались в 2007-м, ей было 43, а ему всего 21.
По крайней мере, так утверждали инсайдеры. Но ни для кого не секрет, что Вито умудрялся с аппетитом и практически не скрываясь изменять своим пассиям, причем делал это как со сверстницами, так и с дамами посолиднее.
Если для Шнабеля цифры в паспорте ничего не значили, то его избранницы, похоже, чувствовали себя довольно некомфортно. И ладно бы разница в возрасте, но постоянные измены Вито!..
Долгие и крепкие отношения ему все никак не давались. Хотя, как уверяли инсайдеры, после каждого расставания больше всего страдал именно он. Особо тяжело Шнабель переживал разрыв с Хайди, с которой якобы намеревался прожить долго и счастливо. Разумеется, параллельно развлекаясь с другими девушками, когда топ-модель улетала на съемки.
Да, Вито всегда предпочитал моделей, однако благоволил и актрисам. Мы уже упоминали Деми Мур, а до нее с Вито недолго встречалась Лив Тайлер. Ну а после расставания с Хайди Клум закрутил короткий роман с Эмбер Херд, как раз тогда расставшейся с Джонни Деппом. Она, кстати, оказалась старше ценителя современного искусства всего на год.
На год старше Вито Шнабеля и Ирина Шейк. Поклонники российской супермодели с осторожностью восприняли ее общение с владельцем галереи. Согласитесь, его послужной список довольно внушительный и у многих доверия не вызывает. Несмотря на то, что пока еще рано судить о каких-либо близких отношениях между знаменитостями, в Сети уже обсуждают перспективы этого союза.
Оптимисты выражают надежду на то, что Вито взрослеет, начинает «выбирать по себе» и вообще настраиваться на серьезные отношения. Пессимисты вспоминают поговорку про горбатого. Сомнений ни у тех, ни у других не вызывают лишь несколько вещей: красота Ирины Шейк и то, что между этими двумя сумасшедшая химия. Надолго ли?
Как считаете вы, есть ли у этих отношений большой будущее?
31 марта 2020 · ·
Комментарии0