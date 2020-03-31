Алек Максвелл (креативный директор британского Vogue), Роан Папье (фотограф и ближайший друг Ирины), Риккардо Тиши (partner in crime, дизайнер Burberry и лучший спутник на модных вечеринках) — список можно продолжать, но выглядит он, скажем прямо, безобидно. Большая часть Ириных «кавалеров», безусловно, умея ценить женскую красоту и ею восхищаться, в личных целях предпочитают все-таки себе подобных.



Именно поэтому недавний выход 34-летней Ирины Шейк вместе с 33-летним Вито Шнабелем сразил нас наповал. Еще бы, ведь этот галерист и любитель лоферов Loro Piana — парень всех достоинств. Тут и происхождение, и воспитание, и безупречный вкус — причем как в искусстве, так и во всем, что касается женщин.

27 марта Вито и Ирина, не прячась от папарацци, смело гуляли по Нью-Йорку, нарушая правила самоизоляции. За руки они не держались, а о поцелуях — даже самых невинных — и речи не шло. И все же по окончании вылазки на пустующие улицы Манхэттена знаменитости нырнули в подъезд Вито. Уже одного этого было достаточно, чтобы возникли слухи о горячем, но неоднозначном романе.