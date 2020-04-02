С 2004-го по 2012 год Ксения Собчак и Ксения Бородина работали на телепроекте «Дом-2». Девушки были первыми соведущими телевизионной стройки.
Уже тогда между знаменитостями чувствовалось напряжение, а иногда Бородина и Собчак и вовсе конфликтовали во время записи шоу.
1 апреля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Валерием Комиссаровым — автором и продюсером «Дома-2». В нем мужчина вспомнил о создании проекта, а также охарактеризовал всех ярких героев шоу.
Комиссаров был благосклонен в обсуждении персоны Бородиной. Он назвал ее красивой, прямолинейной и народной ведущей, личность которой никогда не надоест телезрителям.
Собчак отчасти согласилась с мужчиной, но добавила, что, наверное, еще один секрет популярности звезды — в неудачах в личной жизни.
Медиадива вспомнила о моменте, когда Бородина собиралась разводиться со вторым мужем Курбаном Омаровым из-за его измен, но так и не решилась разрушить семью.
Ксению Бородину не могло не задеть такое упоминание.
«Ксюшу, видно, не отпускает. Я вот ее ситуации с мужьями вообще никогда не комментировала», — написала телеведущая в своих инстаграм-историях. Также Бородина напомнила, что однажды Собчак оскорбила ее еще сильнее, заговорив об изменах Омарова при ее маленьких дочерях.
2 апреля 2020 · ·
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