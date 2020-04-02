«Я ее мужей никогда не комментировала»: Бородина возмутилась, что Собчак публично обсудила ее личную жизнь

Ксения Собчак и Ксения Бородина никогда не были близкими подругами. Время от времени знаменитости публично конфликтуют на разные темы — от политики до семьи. 

Ксения Собчак, Ксения Бородина
Ксения Бородина и Ксения Собчак

С 2004-го по 2012 год Ксения Собчак и Ксения Бородина работали на телепроекте «Дом-2». Девушки были первыми соведущими телевизионной стройки. 

Уже тогда между знаменитостями чувствовалось напряжение, а иногда Бородина и Собчак и вовсе конфликтовали во время записи шоу. 

1 апреля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Валерием Комиссаровым — автором и продюсером «Дома-2». В нем мужчина вспомнил о создании проекта, а также охарактеризовал всех ярких героев шоу. 

Ксения Собчак, Ксения Бородина

Комиссаров был благосклонен в обсуждении персоны Бородиной. Он назвал ее красивой, прямолинейной и народной ведущей, личность которой никогда не надоест телезрителям. 

Собчак отчасти согласилась с мужчиной, но добавила, что, наверное, еще один секрет популярности звезды — в неудачах в личной жизни. 

Медиадива вспомнила о моменте, когда Бородина собиралась разводиться со вторым мужем Курбаном Омаровым из-за его измен, но так и не решилась разрушить семью. 

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Ксению Бородину неприятно удивило напоминание о ее личной жизни Ксенией Собчак
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Ксению Бородину не могло не задеть такое упоминание. 

«Ксюшу, видно, не отпускает. Я вот ее ситуации с мужьями вообще никогда не комментировала», — написала телеведущая в своих инстаграм-историях. Также Бородина напомнила, что однажды Собчак оскорбила ее еще сильнее, заговорив об изменах Омарова при ее маленьких дочерях. 

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Так это же правда, стала Бородина всё вылила в сеть, а теперь у них типа "счастливая семья")
  • Они друг друга стоят, одна хайп ловит выводя людей на эмоции и конфликтуя. Озлобилась вся в доску. Вторая тоже хайп ловит на антисептиках и на скандалах с подписчиками.
  • Как же Собчак обидно слышать, что кто-то красив! Она защитилась от "оскорбления". Жалко её, по жизни закомплексованный злобный человек.
  • Что-то Бородина очень мягко и корректно ответила собчак! А где же её агрессия, грубость, невоспитанность? Или Бородина так только с подписчиками-неудачниками общается?
  • А Бородина повелась и отреагировала,глупая😂🤣🤣🤣 жизнь ничему не учит)Собчак доставляет удовольствие выводить людей,она этим кормиться
  • Когда же люди поймут, что в таких ситуациях нет ничего лучше игнора. У меня всегда наибольшую симпатию и доверие вызывают те, кто на подобные выпады не реагирует, а не те, кто пытается в ответ доказать, мол меня осквернили, или почему вообще меня обсуждают, мол забыть не могут и так далее

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