С 2004-го по 2012 год Ксения Собчак и Ксения Бородина работали на телепроекте «Дом-2». Девушки были первыми соведущими телевизионной стройки.

Уже тогда между знаменитостями чувствовалось напряжение, а иногда Бородина и Собчак и вовсе конфликтовали во время записи шоу.

1 апреля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Валерием Комиссаровым — автором и продюсером «Дома-2». В нем мужчина вспомнил о создании проекта, а также охарактеризовал всех ярких героев шоу.