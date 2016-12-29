Вадим Казаченко, недавно оказавшийся в центре публичного скандала со своей молодой беременной супругой Ольгой, принял решение уйти от нее к экс-возлюбленной Ирине Аманти. Об этом обиженная Ольга рассказала в новом интервью одному из российских СМИ. При этом Вадим с нетерпением ждет появления ребенка на свет, чтобы сделать тест ДНК, поскольку подозревает, что жена родит не от него.
«После свадьбы мы перестали предохраняться во время секса. Думали о ребенке и даже прошли обследование. Почему после всего этого он меня бросил — сложно сказать. Когда узнал, что у нас будет малыш, велел, чтобы я сделала аборт. Я отказалась. Вадим внезапно стал переписывать все свои активы, включая квартиру, на своего директора Ирину Аманти. Сейчас он оправдывается: мол, хотел подать на развод и раньше, поняв, что я ему не пара», — сообщила Ольга Мартынова в интервью «Комсомольской правде».
Нам тоже больно что ты между двух баб заблудился.
Нам тоже больно что ты между двух баб заблудился.
Не всем больно. Да и не между баб он блуждает. А между бабой и баблом.