53-летний Вадим Казаченко не стал отказываться от теста ДНК, который определит, является ли он отцом будущего ребенка своей молодой супруги Ольги Мартыновой. Однако певец решил, что больше не может жить с женой, и оставил ее ради бывшей возлюбленной Ирины Аманти.

1 2 3 ... 10 Вадим Казаченко все еще не разобрался в своих чувствах к супруге и экс-возлюбленной

Вадим Казаченко, недавно оказавшийся в центре публичного скандала со своей молодой беременной супругой Ольгой, принял решение уйти от нее к экс-возлюбленной Ирине Аманти. Об этом обиженная Ольга рассказала в новом интервью одному из российских СМИ. При этом Вадим с нетерпением ждет появления ребенка на свет, чтобы сделать тест ДНК, поскольку подозревает, что жена родит не от него.

«После свадьбы мы перестали предохраняться во время секса. Думали о ребенке и даже прошли обследование. Почему после всего этого он меня бросил — сложно сказать. Когда узнал, что у нас будет малыш, велел, чтобы я сделала аборт. Я отказалась. Вадим внезапно стал переписывать все свои активы, включая квартиру, на своего директора Ирину Аманти. Сейчас он оправдывается: мол, хотел подать на развод и раньше, поняв, что я ему не пара», — сообщила Ольга Мартынова в интервью «Комсомольской правде».