30-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия яростно отрицает роман с 37-летним рэпером Гуфом, в котором ее недавно заподозрили, но фанаты продолжают обсуждать все новые детали их отношений. Они уверены, что музыкант написал новую, пока не получившую названия песню, вдохновившись чувствами к Кети.

1 2 3 ... 13 Поклонники уверены, что Кети Топурия стала новой музой Гуфа

Самые преданные поклонники и певицы Кети Топурии, и рэпера Гуфа заявили в комментариях на страничках обоих артистов в соцсетях, что давно знали о романе между коллегами. В последние несколько месяцев их внимание привлекла некая девушка, снимки которой мелькали в Instagram Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа, — прим. Woman.ru), но длинноволосая брюнетка не показывала своего лица — тем не менее, часть фанатов решила, что это Кети Топурия.

После появления в Сети новостей о более чем дружеских отношениях Кети и Гуфа интернет-пользователи вспомнили о новом, пока неназванном треке рэпера, в последнем куплете которого он рассказывает о своей новой возлюбленной и недавнем лечении в рехабе в Израиле.

У поклонников музыканта не осталось сомнений, что музой Гуфа стала именно Топурия: «Помню, влюбился безумно // Буквально за несколько дней до этого // Тогда подумать не мог // Что вообще может за этим последовать // Помню ресторан подмосковный // Помню напротив ее глаза // Я вел себя предельно скромно // Боялся что-то не то ей сказать // Я смотрел на нее и думал // Блин, какая же она красивая // Она смотрела на меня, улыбаясь // И молча палила // Думал, отвернется от меня, как обычно // Но не тут-то было // Она решила меня спасти // И, походу, у нее получилось».