Самые преданные поклонники и певицы Кети Топурии, и рэпера Гуфа заявили в комментариях на страничках обоих артистов в соцсетях, что давно знали о романе между коллегами. В последние несколько месяцев их внимание привлекла некая девушка, снимки которой мелькали в Instagram Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа, — прим. Woman.ru), но длинноволосая брюнетка не показывала своего лица — тем не менее, часть фанатов решила, что это Кети Топурия.
У поклонников музыканта не осталось сомнений, что музой Гуфа стала именно Топурия: «Помню, влюбился безумно // Буквально за несколько дней до этого // Тогда подумать не мог // Что вообще может за этим последовать // Помню ресторан подмосковный // Помню напротив ее глаза // Я вел себя предельно скромно // Боялся что-то не то ей сказать // Я смотрел на нее и думал // Блин, какая же она красивая // Она смотрела на меня, улыбаясь // И молча палила // Думал, отвернется от меня, как обычно // Но не тут-то было // Она решила меня спасти // И, походу, у нее получилось».
Не верю
Тоже не верю.
"Дыма без огня" не бывает))) Верю, что у них роман)))
Сердцу не прикажешь, особенно, когда всё уже есть... я только радуюсь за эти светлые чувства... а всё остальное -рамки..
Это вообще слова айзе, "Она решила меня спасти // И, походу, у нее получилось».".Так как она его уберигла от дикого замеса с иглой.
я что-то не верю в эти спасения, особенно от зависимостей.
Сердцу не прикажешь, особенно, когда всё уже есть... я только радуюсь за эти светлые чувства... а всё остальное -рамки..