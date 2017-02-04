Возможно, Виктория Боня все-таки лукавила, когда объяснила взволнованным поклонникам, что в ее отношениях с Алексом Смерфитом все в порядке. На днях фотографы одного из парижских клубов запечатлели бизнесмена во время вечеринки, и он целовался с соблазнительной незнакомкой.

1 2 3 ... 14 Алекс Смерфит с незнакомкой в ночном клубе VIP Room в Париже

Не так давно телеведущая Виктория Боня опровергла настойчивые слухи о расставании с бизнесменом Алексом Смерфитом, но, судя по всему, поклонники рано успокоились. На днях в соцсетях всплыли компрометирующие снимки Алекса, сделанные в парижском клубе VIP Room: на них молодой человек запечатлен в объятиях незнакомой широкой общественности темноволосой красотки.

Интернет-пользователи уже вовсю обсуждают красноречивые снимки, и кто-то даже пошутил, что мистер Смерфит, возможно, просто в темноте перепутал эту девушку, очень похожую на Викторию Боню, с самой телеведущей. Пока ни Алекс, ни Виктория не прокомментировали ситуацию.