Не так давно телеведущая Виктория Боня опровергла настойчивые слухи о расставании с бизнесменом Алексом Смерфитом, но, судя по всему, поклонники рано успокоились. На днях в соцсетях всплыли компрометирующие снимки Алекса, сделанные в парижском клубе VIP Room: на них молодой человек запечатлен в объятиях незнакомой широкой общественности темноволосой красотки.
Интернет-пользователи уже вовсю обсуждают красноречивые снимки, и кто-то даже пошутил, что мистер Смерфит, возможно, просто в темноте перепутал эту девушку, очень похожую на Викторию Боню, с самой телеведущей. Пока ни Алекс, ни Виктория не прокомментировали ситуацию.
Страшненькая.
С кем не бывает по пьяни эти девушки модель та и эта очень похож на Боню
Смурфик в зюзю 😂.
До Бони далеко обоим этим девкам по красоте
Девушка чем-то на раннююБониту похожа. Ничё, Боняха! Пусть идёт этот пластиковый, куда шёл.
ТАК НА РАЗ ДЕВОЧКА
Девушка чем-то на раннююБониту похожа. Ничё, Боняха! Пусть идёт этот пластиковый, куда шёл.
На боню правда похожа может он с пьяни ему показалась боня
Ну все принц монаканский тебе конец обидел нашу Боню
Как же низко вот так врать своим подписчикам! Она же на этой истории про золушку деньги зарабатывает! А Алекс свободный мужчина - делает, что хочет. И девушка, хоть и на одну ночь, но очень даже красивая