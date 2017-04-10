На днях в Сети появились слухи, что Алена Водонаева закрутила роман с актером сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым. Поводом для этого стало частое появление молодых людей на публике и их совместные фотографии в соцсетях. Однако ни Алена, ни Кирилл свои предполагаемые отношения никак не комментировали. Специально для Woman.ru официальный представитель Водонаевой ответил на наши вопросы.
«Каждый раз, когда очередное СМИ публикует их совместные фото или скриншот из stories — мы все в голос смеемся. Алена дружит и умеет дружить с мужчинами — это ни для кого не секрет. С Кириллом они знакомы достаточно давно — у них схожие взгляды и принципы по жизни, одинаковое чувство юмора. И да: Алена знает его супругу, с которой они тоже прекрасно общаются. Все дело в публичности. Когда два человека появляются вместе чаще двух раз в неделю (в соцсетях или на публике), сразу пишут: «Все! У них роман! Они вместе! Водонаева увела Емельянова, и он оставил жену с ребенком!». Объявить что ли конкурс на самый бредовый заголовок?» — поделился с Woman.ru директор телеведущей Евгений.
Ничего другого от нее не ожидала - опять пацана себе нашла. У нее хоть кто-то старше 90 года рождения был вообще?
то ,что для других женщин стыдно , для Водонаевой за счастье....ну ну ...хоть кто-то имеет
Не бывает дружбы женщин и мужчин, либо меркантильный интерес либо сексуальный ну или баба страшная.
вот вляпался парень...на всю жизнь такое пятно