После расставания Алены Водонаевой с Антоном Коротковым фанаты пристально следят за личной жизнью телеведущей. На днях поклонники решили, что сердце девушки несвободно — совместные снимки со звездой сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым натолкнули их на мысль, что молодые люди вместе. Более того, недавно актер признался, что расстался с женой. Woman.ru связался с Аленой и узнал всю правду об их отношениях.

1 2 3 ... 13 Алена Водонаева прокомментировала слухи о своем романе с Кириллом Емельяновым

На днях в Сети появились слухи, что Алена Водонаева закрутила роман с актером сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым. Поводом для этого стало частое появление молодых людей на публике и их совместные фотографии в соцсетях. Однако ни Алена, ни Кирилл свои предполагаемые отношения никак не комментировали. Специально для Woman.ru официальный представитель Водонаевой ответил на наши вопросы.

«Каждый раз, когда очередное СМИ публикует их совместные фото или скриншот из stories — мы все в голос смеемся. Алена дружит и умеет дружить с мужчинами — это ни для кого не секрет. С Кириллом они знакомы достаточно давно — у них схожие взгляды и принципы по жизни, одинаковое чувство юмора. И да: Алена знает его супругу, с которой они тоже прекрасно общаются. Все дело в публичности. Когда два человека появляются вместе чаще двух раз в неделю (в соцсетях или на публике), сразу пишут: «Все! У них роман! Они вместе! Водонаева увела Емельянова, и он оставил жену с ребенком!». Объявить что ли конкурс на самый бредовый заголовок?» — поделился с Woman.ru директор телеведущей Евгений.