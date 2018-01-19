- Первой большой любовью Елены Кориковой стал Дмитрий Рощин — сын знаменитой артистки Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. С ним будущая актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. Приезжей девочке из Тобольска и коренному москвичу все прочили счастливое совместное будущее, а за развитием их романа следил, без преувеличения, весь институт. Когда Елена забеременела, Дмитрий тут же сделал любимой предложение — как глубоко верующий человек он не мог поступить иначе
Имя Елены Кориковой стало известно широкой публике в 2003 году после выхода на телеэкраны сериала «Бедная Настя». Миловидная юная актриса никого не оставила равнодушным, и ухажеров у нее было хоть отбавляй.
Поклонникам порой казалось, что за событиями, происходящим на любовном фронте актрисы, наблюдать интереснее, чем за ее карьерой. В чем-то они были правы. После окончания нашумевшего сериала и расставания с гражданским мужем Максимом Осадчим (до которого актриса уже успела родить сына от Дмитрия Рощина, выйти замуж за писателя Дмитрия Липскерова и развестись) в работе наступило затишье. Зато личная жизнь била ключом! Страсти, переживания, разорванная помолвка, ревность — всего этого в жизни нашей героини было сполна.
В какой-то момент Елена пропала с радаров, а совсем недавно появилась вновь — СМИ стало известно, что Корикова закрутила роман с инструктором по лыжам Евгением Нещадиновым, с которым познакомилась во время отдыха в Красной поляне. Давайте оглянемся назад и вспомним других мужчин, с которыми встречалась актриса.
У нее где-то портрет висит, как у Дориана Грея?)) Настолько насыщенная романами жизнь для женщины обычно сказывается на лице. У нее же порочности не заметно в чертах. Или она каждого действительно искренне любила?
Красивая и очень женственная внешность и сын -красавец, светлый мальчишка, дай Бог им счастья и здоровья.
И с Сафиным !
Вот и верующие люди. Бедная Лена, а так очень красивая. Удачи ей.
У нее где-то портрет висит, как у Дориана Грея?)) Настолько насыщенная романами жизнь для женщины обычно сказывается на лице. У нее же порочности не заметно в чертах. Или она каждого действительно искренне любила?
Зато на ее лице сказалось злоупотребление пластикой. В молодости очень красивач,конечно
Далась та Корикова отчественным СМИ. ТО убивались, что она спивается , то теперь опять красотуля. Вот бы о всех актрисульках забота такая. Впрочем - не дай Бог.
Далась та Корикова отчественным СМИ. ТО убивались, что она спивается , то теперь опять красотуля. Вот бы о всех актрисульках забота такая. Впрочем - не дай Бог.
Да, и с чего бы это такой интерес к ней? В громких премьерах она как минимум лет 10 замечена не была, играет по-тихому в антрепризах. Чего так настойчиво писать о ней? То подурнела, то похорошела, то новый мужик.
Что-то я не поняла за Астахова: они познакомились на спектакле...Вообще-то Астахов играл в той же самой «Бедной Насти»! И играл он там некого Шишкина, который прослушивал Анну Платонову, а потом приставал к ней! Они значит в «Бедной Насте» уже были знакомы!
Тоже очень удивляет интерес к этой скучной персоне и никакой актрисульке. Актриса никакая, а в последнее время ее почти не снимают. Писали, что плохо выглядит, в депрессии, злоупотребляет горячительными напитками, фото были ее неприятные. Написали раз и хватит. Зачем по несколько раз одно и то же, неужели это кому-нибудь интересно???!!
Да, и с чего бы это такой интерес к ней? В громких премьерах она как минимум лет 10 замечена не была, играет по-тихому в антрепризах. Чего так настойчиво писать о ней? То подурнела, то похорошела, то новый мужик.
У нее порочность как раз заметна и пластика. На недавних необработанных фото даже очень.
У нее где-то портрет висит, как у Дориана Грея?)) Настолько насыщенная романами жизнь для женщины обычно сказывается на лице. У нее же порочности не заметно в чертах. Или она каждого действительно искренне любила?