В последнее время 45-летняя Елена Корикова радует своих поклонников цветущим видом. Фанаты гадали, в чем же причина такого преображения, и вот на днях в СМИ появилась новость о том, что актриса, оказывается, начала встречаться с 38-летним инструктором по лыжам. Woman.ru вспоминает, кто еще покорял сердце знаменитости.

1 2 3 ... 22 Первой большой любовью Елены Кориковой стал Дмитрий Рощин — сын знаменитой артистки Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. С ним будущая актриса познакомилась во время учебы во ВГИКе. Приезжей девочке из Тобольска и коренному москвичу все прочили счастливое совместное будущее, а за развитием их романа следил, без преувеличения, весь институт. Когда Елена забеременела, Дмитрий тут же сделал любимой предложение — как глубоко верующий человек он не мог поступить иначе

Имя Елены Кориковой стало известно широкой публике в 2003 году после выхода на телеэкраны сериала «Бедная Настя». Миловидная юная актриса никого не оставила равнодушным, и ухажеров у нее было хоть отбавляй.



Поклонникам порой казалось, что за событиями, происходящим на любовном фронте актрисы, наблюдать интереснее, чем за ее карьерой. В чем-то они были правы. После окончания нашумевшего сериала и расставания с гражданским мужем Максимом Осадчим (до которого актриса уже успела родить сына от Дмитрия Рощина, выйти замуж за писателя Дмитрия Липскерова и развестись) в работе наступило затишье. Зато личная жизнь била ключом! Страсти, переживания, разорванная помолвка, ревность — всего этого в жизни нашей героини было сполна.



В какой-то момент Елена пропала с радаров, а совсем недавно появилась вновь — СМИ стало известно, что Корикова закрутила роман с инструктором по лыжам Евгением Нещадиновым, с которым познакомилась во время отдыха в Красной поляне. Давайте оглянемся назад и вспомним других мужчин, с которыми встречалась актриса.