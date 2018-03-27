По сведениям инсайдеров, 42-летняя Анджелина Джоли наконец-то начала ходить на свидания. Говорят, этому поспособствовал тот факт, что ее экс-супруг 54-летний Брэд Питт перестал страдать и-за неудавшегося брака и нашел новую возлюбленную.

1 2 3 ... 14 По данным инсайдеров, у Анджелины Джоли новый роман

Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта неустанно следят за личной жизнью любимых звезд. Одни надеются на воссоединение экс-супругов, другие с нетерпением ждут, когда они представят общественности своих новых избранников.



Джоли уже приписывали связь с молодым рэпером, голливудским ловеласом Шоном Пенном и арабским миллионером. Однако, по сведениям портала etonline.com, сейчас у голливудской звезды роман с мужчиной, далеким от мира шоу-бизнеса. Ее избранником стал привлекательный агент по недвижимости. По данным источника, близкого к Анджелине, ей нравится проводить с ним время, но о чем-то серьезном пока речи не идет.



Инсайдер также сообщил, что Брэд Питт больше не тоскует по бывшей жене, разрыв с которой он переживал очень тяжело. Говорят, что этому поспособствовали перемены в его личной жизни. Он, так же, как и Джоли, свой роман не афиширует, но и не отрицает. Причем именно Брэд, по данным источника, первым решился на новые отношения, а Энджи пошла по стопам экс-супруга.



Скорее всего, поклонникам больше не стоит ждать воссоединения Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актеры живут каждый своей жизнью и, к сожалению, едва выносят друг друга.

