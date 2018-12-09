Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Танго втроем: знаменитые женщины, которые дружат с новыми избранницами своих бывших

    09.12.2018
    Почти каждой женщине бывает непросто относиться хорошо к новой избраннице своего бывшего. Однако героини нашего сегодняшнего материала собственным примером доказывают, что дружба с новой спутницей экс-мужа возможна.
    • Тигран Кеосаян, Алена Хмельницкая
      1 2 3 ...27
      Алена Хмельницкая, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

      На протяжении 20 лет Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян казались одной из самых крепких пар отечественного кинопрома. Однако в 2014 году режиссер развелся с актрисой и начал жить с другой женщиной — Маргаритой Симоньян. Журналистка родила своему первому официальному супругу дочь, а потом и сына 
      Смотреть галерею

    Даже если на вас работает целый штат юристов и психологов, полюбовно расстаться с мужчиной, с которым вы когда-то жили душа в душу, бывает нелегко. Непременно придется делить и все, что нажито непосильным трудом, и боль разлуки. Так зародился не один мучительный звездный конфликт, который годами решался в суде и обсуждался на первых полосах таблоидов.

    Однако и у звезд, лишенных права на тихую частную жизнь, случаются расставания без шума и пыли. Кому-то и вовсе удается сохранить дружеские отношения с экс-избранниками.

    Чаще всего крепким связующим звеном являются совместные дети, которые, впрочем, не гарантируют мирного общения своих родителей (что подтверждают печально известные разбирательства Джолипиттов).

    Однако вернемся к тем, кто решил не вычеркивать имена своих бывших из списка контактов. Некоторые готовы не только поздравлять экс-мужей с важными праздниками и творческими победами, но и, представьте себе, пытаться дружить с их новыми подругами! И под словом «дружить» мы подразумеваем не взаимные лайки через силу в соцсетях, а совместное времяпрепровождение, поездки на отдых и отмечания дней рождения детей. Ну разве это не мило?  

    Перейти к обсуждению 1


    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Getty Images, East News, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram
    Теги:

    Кортни Кардашьян, София Ричи, Скотт Дисик, Ким Кардашьян, Эмбер Роуз, Канье Уэст, Йен Сомерхолдер, Никки Рид, Нина Добрев, Дженна Деван, Джесси Джей, Ченнинг Татум, Ксения Собчак, Максим Виторган, Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Крис Мартин, Наташа Королева, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Кэти Перри, Миранда Керр, Орландо Блум, Алена Хмельницкая, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • В этой подборке не хватает Шишковой и Решетовой

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: любовь

    Все темы: 47 634

    Новое за сегодня

    115 новых тем

    Популярное за сегодня

    113 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.