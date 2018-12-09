Танго втроем: знаменитые женщины, которые дружат с новыми избранницами своих бывших

Почти каждой женщине бывает непросто относиться хорошо к новой избраннице своего бывшего. Однако героини нашего сегодняшнего материала собственным примером доказывают, что дружба с новой спутницей экс-мужа возможна.

1 2 3 ... 27 Алена Хмельницкая, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

На протяжении 20 лет Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян казались одной из самых крепких пар отечественного кинопрома. Однако в 2014 году режиссер развелся с актрисой и начал жить с другой женщиной — Маргаритой Симоньян. Журналистка родила своему первому официальному супругу дочь, а потом и сына

Даже если на вас работает целый штат юристов и психологов, полюбовно расстаться с мужчиной, с которым вы когда-то жили душа в душу, бывает нелегко. Непременно придется делить и все, что нажито непосильным трудом, и боль разлуки. Так зародился не один мучительный звездный конфликт, который годами решался в суде и обсуждался на первых полосах таблоидов.



Однако и у звезд, лишенных права на тихую частную жизнь, случаются расставания без шума и пыли. Кому-то и вовсе удается сохранить дружеские отношения с экс-избранниками.

Чаще всего крепким связующим звеном являются совместные дети, которые, впрочем, не гарантируют мирного общения своих родителей (что подтверждают печально известные разбирательства Джолипиттов).

Однако вернемся к тем, кто решил не вычеркивать имена своих бывших из списка контактов. Некоторые готовы не только поздравлять экс-мужей с важными праздниками и творческими победами, но и, представьте себе, пытаться дружить с их новыми подругами! И под словом «дружить» мы подразумеваем не взаимные лайки через силу в соцсетях, а совместное времяпрепровождение, поездки на отдых и отмечания дней рождения детей. Ну разве это не мило?