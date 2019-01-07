Счастливы вместе: Хайди Клум и Том Каулитц впервые вышли в свет после объявления о помолвке

На Рождество Том Каулитц преподнес Хайди Клум лучший подарок, сделав предложение. Супермодель была на седьмом небе от счастья, о чем с удовольствием рассказала в своих соцсетях, получив в ответ десятки тысяч поздравлений.
Клум и Каулитц буквально светились от счастья и ни на секунду не отходили друг от друга. Пара не стеснялась своих чувств: влюбленные страстно целовались и на красной дорожке, и за ее пределами. Кроме того, Хайди не упускала случая продемонстрировать внушительный камень на своем безымянном пальце.
Что тут скажешь: за влюбленных можно только порадоваться и пожелать им счастья в семейной жизни!