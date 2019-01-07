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Счастливы вместе: Хайди Клум и Том Каулитц впервые вышли в свет после объявления о помолвке

6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Среди многочисленных гостей на красной дорожке были замечены Хайди Клум и Том Каулитц.

На Рождество Том Каулитц преподнес Хайди Клум лучший подарок, сделав предложение. Супермодель была на седьмом небе от счастья, о чем с удовольствием рассказала в своих соцсетях, получив в ответ десятки тысяч поздравлений. 

6 января у многих появилась возможность лично поздравить Хайди и Тома с помолвкой — влюбленные появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2019»

Клум и Каулитц буквально светились от счастья и ни на секунду не отходили друг от друга. Пара не стеснялась своих чувств: влюбленные страстно целовались и на красной дорожке, и за ее пределами. Кроме того, Хайди не упускала случая продемонстрировать внушительный камень на своем безымянном пальце.

Что тут скажешь: за влюбленных можно только порадоваться и пожелать им счастья в семейной жизни! 

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07 января 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images
Теги

Том Каулитц, Хайди Клум

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо смотрятся, фигура у хайди отличная. Расстанутся-не расстанутся какая разница. Виден искренний интерес к друг другу. Пары где дед с внучкой вот где мерзость.

  • Судя по фото, она висела на нем всю церемонию

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