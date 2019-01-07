Счастливы вместе: Хайди Клум и Том Каулитц впервые вышли в свет после объявления о помолвке

6 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Среди многочисленных гостей на красной дорожке были замечены Хайди Клум и Том Каулитц.

1 2 3 4 5 Том Каулитц и Хайди Клум вместе посетили премию «Золотой глобус-2019»

На Рождество Том Каулитц преподнес Хайди Клум лучший подарок, сделав предложение. Супермодель была на седьмом небе от счастья, о чем с удовольствием рассказала в своих соцсетях, получив в ответ десятки тысяч поздравлений.

6 января у многих появилась возможность лично поздравить Хайди и Тома с помолвкой — влюбленные появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2019»

Клум и Каулитц буквально светились от счастья и ни на секунду не отходили друг от друга. Пара не стеснялась своих чувств: влюбленные страстно целовались и на красной дорожке, и за ее пределами. Кроме того, Хайди не упускала случая продемонстрировать внушительный камень на своем безымянном пальце.



Что тут скажешь: за влюбленных можно только порадоваться и пожелать им счастья в семейной жизни!